El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mispas) notificó la confirmación de tres nuevos casos de cólera, dos de ellos importados.



Según el informe, dos de los nuevos contagios corresponden a un masculino de 59 años de edad, una femenina de 16, ambos de nacionalidad haitiana uno de ellos ingresó al país recientemente. El tercer caso es un masculino de 57 años, dominicano, residente en Villa Francisca.



Los pacientes fueron evaluados y tratados con el tratamiento adecuado entre el 02 y 03 del presente mes de marzo, al presentar diarrea acuosa, pero sin complicaciones debido a que no se encontraban deshidratados, por lo que ya estabilizados fueron enviados a sus hogares para continuar con sus respectivos tratamientos.



El reporte epidemiológico notificó cero ocupación de camas hospitalarias por cólera y estableciendo que hasta la fecha no se ha reportado oficialmente ningún fallecido.



De acuerdo con el reporte epidemiológico hasta el momento no hay familiares de los pacientes con síntomas sospechosos de la enfermedad.