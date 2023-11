El viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, dijo que las autoridades sanitarias no están ajenas al brote de neumonía no diagnosticada en menores de edad, aparecido al norte de China, pero aseguró que no hay que alarmarse, porque no se ha detectado novedad.



No obstante, el funcionario dijo que la prioridad es la prevención de enfermedades que pudieran incrementarse debido a las inundaciones recientes. Explicó: “No hay nada certero sobre ese tema, ya que está en proceso de investigación; pero estamos atentos a cualquier eventualidad que informe la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo tanto, esto no debe preocupar a los dominicanos, ya que no hemos tenido ninguna novedad, pero se vigila la aparición de virus respiratorios. Ahora estamos dando prioridad a las enfermedades que son un riesgo luego de las inundaciones recientes, para mitigar cualquier tipo de enfermedades que se puedan incrementar”.



Reiteró que el órgano rector de Salud de República Dominicana mantendrá las acciones de educación, promoción y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles en todo el territorio nacional, hasta conseguir la tranquilidad que requiere al país, como lo ha dispuesto el presidente Luis Abinader.



El funcionario habló durante el acto de cierre de las actividades por la conmemoración del Día Mundial de Prevención de la Diabetes 2023, bajo el lema “Acceso a los cuidados de la diabetes”, donde lanzaron los lineamientos sobre Orientación Nutricional Salsa (Saludable y Sabroso) y el Plan Nacional Intersectorial de Actividad Física, 2023-2030 y la Primera Guía Clínica para la estrategia Hearts-D y la presentación del Plan Nacional de la Actividad Física, 2023-2030.



Los documentos fueron presentados por la doctora Andelys De la Rosa, encargada del departamento de Prevención de Enfermedades no Transmisibles del MSP y la Guía Clínica para la estrategia Hearts-D, por la doctora Dolores Mejía, gerente de Investigación del Hospital General Plaza de la Salud, los mismos se entregaron a la Dirección del primer nivel de atención del Servicio Nacional de Salud y a Sociedad Dominicana De Endocrinología y Nutrición, por el doctor Eladio Pérez.



El acto contó con la participación del doctor Ricardo Elías Melgen, director de Salud de la Población; la doctora Sherezade Hasbún, presidenta de Sodenn, quien explicó los accesos y cuidados de la diabetes; el ingeniero Adolfo Pérez, director de Promese/Cal; el doctor Ammar Ibahim, director del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, representantes de sociedades médicas, entre otras autoridades.

Estadísticas de la diabetes, según la OPS

La doctora Alba María Ropero, representante de la OPS en el país, manifestó que el número de personas que viven con diabetes en el mundo aumentó de 108 millones a 420 millones en los últimos treinta años y que 62 de estos millones están en la región de las Américas. Dijo que el mayor desafío es el hecho que el 40 % de estos desconoce su condición y de los qu, sí tienen conocimiento, el 50 % a 70 % tienen niveles de glucosa en sangre no controlados.