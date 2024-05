El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, enfatizó la necesidad de un peritaje adecuado en los casos de mala práctica médica, y aseguró que las conclusiones se basan en evidencia sólida y no en impresiones subjetivas.



“Yo quiero que se entienda que los médicos no están pidiendo impunidad ni inmunidad, lo que se está pidiendo es que esto se realice con peritaje, que sean conclusiones pertinentes y no por impresión de un abogado o de un juez que no son peritos”, dijo durante una entrevista en el Programa Despierta con CDN.



Lama abogó por jueces imparciales y equitativos, capaces de dictar justicia con ecuanimidad y basándose en múltiples instrumentos de evaluación.



“Por ejemplo el caso del Ney Arias Lora un evento que ocurrió en el 2016 y que terminó con una amputación en el 2018 por una infección, una herida abierta que llegó a un hospital traumatológico, quién demostró si esa infección la tomó en el lugar donde tuvo el accidente, en el transporte, en el quirófano o en su casa en el transcurso de los años. ¿Cómo se estableció ese peritaje diagnóstico? ¿Qué instrumento utilizaron?”, citó.



El funcionario señaló que el aumento en la cantidad de demandas en los últimos días es un tema antiguo en muchos países, pero extremadamente delicado para el sector de la salud.



Destacó que existe una línea muy fina que separa una complicación de una patología propia de una mala práctica médica, y cómo esta distinción puede impactar en las demandas presentadas.



Lama hizo hincapié en que las demandas no solo dificultan y encarecen la práctica de la medicina, sino que también generan un costo adicional para clínicas, hospitales y médicos, que deben contratar pólizas de responsabilidad civil.



También, dijo que las demandas obligan a los médicos y establecimientos de salud a adherirse estrictamente a protocolos.

Importancia vacunación para prevenir enfermedad

El director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, habló también sobre la importancia de la vacunación, afirmó que la inoculación es crucial para controlar enfermedades mortales.



“La vacuna ha sido una de las herramientas más importantes para el control de muchas enfermedades que son variantes y que muchas conllevan a la muerte”, precisó el funcionario.