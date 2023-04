En los días que restan de la Semana Santa es importante que la población sea cuidadosa en la ingesta de agua y alimentos, para que no resulte con una intoxicación o una afección gastrointestinal que envíe gente al hospital.



En rueda de prensa, el Ministerio de Salud Pública (MSP) instó ayer a la ciudadanía a consumir sólo agua potable y comida que esté bien cocida y que no sea de procedencia dudosa.



La doctora Gina Estrella, titular de la dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres de la entidad, también exhortó a las personas a reducir los tragos de alcohol, sobre todo antes de salir a conducir.



Además, dijo que al momento de tomar deben de tener cuidado con la selección de las bebidas, para que así eviten las que están adulteradas y no sufran daños.



En el encuentro con los medios, la doctora Yocasta Lara, directora de Centros Hospitalarios del Servicio Nacional de Salud (SNS), afirmó que en caso de que sucedan intoxicaciones como en años anteriores, las nueve regionales de la citada cartera cuentan con el antídoto para combatirlas.



De acuerdo al viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, una persona intoxicada suele sufrir cuadros diarreicos, pero también ameba, giardias y otras bacterias, cuando es producto del consumo de alimentos dañados.



El galeno declaró que debido al trasiego de personas que se producen en estos días, se puede registrar un aumento en la notificación de enfermedades como el cólera, por lo que recomendó a quienes se dirijan a balnearios, ríos, playas y a otros lugares a ser meticuloso con lo que vayan a ingerir.



“Nos llama la atención y preocupación la parte de intoxicación alimentaria”, expuso Pérez, quien explicó que el flujo de personas que se dirige hacía al país vecino desde las zonas urbanas, es lo que puede reactivar la prevalencia de las afecciones intestinales.



La doctora Estrella indicó que en estos momentos no hay nuevos casos de cólera, pero si dos personas de El Almirante ingresadas en centros de salud con sospechas de la patología que tienen un cuadro de diarrea aguda.



Acciones



Dentro de los trabajos para prevenir imprevistos en el asueto, Salud Pública estará entregando botiquines de primeros auxilios en los peajes, los cuales también serán distribuidos a las direcciones provinciales ubicadas en las zonas turísticas.



Gina Estrella informó que la institución además trabajará de manera puntual en Puerto Plata, específicamente en Sosúa donde fortalecerán los servicios médicos con la instalación de un hospital de campaña en las inmediaciones de la base área, porque el puente Cangrejo que da acceso al centro asistencial de la localidad continúa en reparación.



Destacó que las labores preventivas las realizarán de manera conjunta con el Servicio Nacional de Salud (SNS), la Cruz Roja, los Bomberos y la Defensa Civil, para fortificar la acción oportuna ante cualquier eventualidad.



Los botiquines que reciben las personas en las vías de manos de los organismos de seguridad contienen alcohol, venda elástica, gasa estéril, guante quirúrgico, venda adhesiva, mascarillas, gel antibacterial, lentes de sol, y diversos tipos de analgésicos, pero además volantes informativos donde se les orienta a prevenir los accidentes y a evitar el contagio de enfermedades.

Centran atención en hospitales de trauma

Entre los hospitales Darío Contreras, Ney Arias Lora y profesor Juan Bosch hay 480 camas de hospitalización y 40 en las unidades de cuidados intensivos para asistir a las personas que sufran accidentes de tránsito en el feriado. Así lo informó la doctora Yocasta Lara, al exponer que pusieron énfasis en los centros especializados en traumatología porque por lo regular la primera causa de muerte y los pacientes que arriban a las salas de emergencias de los establecimientos sanitarios en la Semana Santa son los accidentados. Manifestó que los demás hospitales de la red pública también están abastecidos con insumos y medicamentos para brindar asistencias a todos los que la requieran en estos últimos días del asueto donde se conmemora la muerte y resurrección de Jesucristo.