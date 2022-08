SANTO DOMINGO – Los Ministerios de Salud Pública y Medio Ambiente descartaron que los casos registrados de personas afectadas con mordeduras correspondan al tipo de tarántula conocida como araña marrón.

A pesar de la notificación de casos de lesiones por mordeduras en las provincias de Valverde y Montecristi, a la fecha las autoridades no precisan el tipo de especie de arácnido al que pertenecen estos reportes.

Sin embargo, por el momento descartaron que se trate de la arañan marrón.

Las arañas de diferentes especies son insectos comunes en el país, que conviven en las diferentes áreas como zonas agrícolas, casas, solares baldíos y otras, por lo que no deben ser motivo de alarma porque no atacan a las personas, dijeron este miércoles autoridades de Salud Pública y Medio Ambiente.

Exhortaron a mantener las medidas de higiene y acudir al centro de salud en caso de picadura o sospecha de picadura por insectos.

El doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva, explicó que cualquier picadura o mordedura de insectos, animal o hasta rasparse de una caída, es correcta y entendible la preocupación de la gente, pero no debe ser motivo de pánico y lo más atinado es acudir al médico para que le indique un tramiento, ya sea a base de antibióticos propio de la dermatología.

“Como hemos visto la explicación de los técnicos, es importante asumir medidas de higiene y acudir al centro de salud, si han sido picado por un insecto, no solamente araña, cualquier irritación que puede ser por una raspadura en la piel que se haga, con un hierro u otro objeto, hay tratamiento para eso, por lo tanto debe ir al médico y aplicar medidas de higiene para evitar infecciones”, explicó.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, participó el señor Brinio Hierro, encargado de la División de Bioseguridad quién manifestó que las arañas no generan peligro, ya que cuando suelen picar es de manera accidental, es decir, cuando se tiene contacto directo con estas y explicó que los biólogos aún no la han registrado las denominadas “reclusas”.

“Acá tenemos diversas especies de arañas que han convivido de manera natural con nosotros y nadie puede decir que ha sido atacado por una araña porque estas cuando pican lo hacen de manera accidental. Se habló en los medios de la entrada de la araña reclusa, pero los biólogos y aracnólogos no la han registrado de manera formal esta especie, no significa que no estén”, dijo.