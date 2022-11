Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió ayer de manos de la vicepresidenta Raquel Peña, 67 camionetas que serán utilizadas por las diferentes Direcciones Provinciales y Áreas de Salud para fortalecer la calidad y eficiencia del sistema sanitario.



La vicemandataria destacó que con los nuevos vehículos desde el Gobierno se busca facilitar el trabajo de la institución.



“Estamos seguros que durante el Gobierno de Luis Abinader vamos a dejar un mejor servicio de salud, con calidad, íntegro y digno de cada dominicano y dominicana”, expresó.



Añadió que con la entrega de los equipos de transporte el Estado quiere que se brinde una atención cercana y de mayor humanización a la población.



De su lado, el titular del órgano rector de la salud, Daniel Rivera, dijo que con las camionetas que fueron adquiridas por 216 millones 061 mil 600 pesos se eficientizará el gasto público y se aumentarán los servicios a la población.



Manifestó que por medio de vehículos se pudo garantizar la vacunación casa por casa y otras labores de salud en medio de la pandemia del covid-19. No obstante, explicó que esa vez tuvieron que ser cedidos por otros organismos del estado y empresas privadas en calidad de préstamo, porque la cartera no tenía suficientes.



Señaló que seguirán identificando instituciones para completar el parque vehicular, al tiempo que detalló que se está realizando una licitación pública nacional que lleva a cabo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la adquisición de 24 vehículos con un monto ascendente a los 75 millones 210 mil pesos para que sumen 91 los que estén disponibles para asistir a la ciudadanía.



En ese sentido, Rivera exhortó a cada director provincial y de área de salud a mantener las camionetas en buenas condiciones.



En la actividad también estuvieron presentes, el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama; el titular de Promese/cal, Adolfo Pérez; el asesor de Salud Pública, Eddy Pérez Then y los viceministros Eladio Pérez y José Antonio Matos.

Vehículos servirán para el desarrollo de programas

Las camionetas entregadas al Ministerio de Salud Pública también se podrán utilizar en el desarrollo de los programas de la institución, como el de la malaria, que tiene como finalidad reducir la prevalencia de la enfermedad en la geografía nacional con la realización de operativos preventivos en los puntos donde se puede originar con mayor facilidad.