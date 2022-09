Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) llevó ayer sus unidades móviles al municipio de Nagua, María Trinidad Sánchez, para seguir dando atenciones médicas a los afectados con el huracán Fiona, por lo que ahora suman 12 los módulos instalados en las provincias del este y noroeste que fueron golpeadas por el fenómeno atmosférico.



En nota de prensa, el titular de la entidad, Daniel Rivera, señaló que estos permanecerán disponibles hasta que las personas de esas demarcaciones estén fuera de peligro de los brotes epidémicos que surgen tras el paso de un evento natural.



Manifestó que las direcciones provinciales y áreas de salud siguen en vigilancia epidemiológica estricta y activada para evitar brotes de dengue, leptospirosis y otras patologías.



En ese sentido, declaró que para prevenir la leptospira, cuyo periodo de incubación es de dos semanas, están administrando el tratamiento a base de antibióticos profilácticos.



Recordó que también han instalado módulos en Higüey y en el municipio de Sánchez en Samaná; donde con el apoyo de especialistas del hospital docente Ramón de Lara, ofrecen servicios de medicina general, dermatología, pediatría, cardiología y atenciones de mamografía.



Agregó que además están colocando la vacuna que hace frente al covid-19, así como las que previenen el sarampión, la rubéola y el polio.



Señaló que los módulos médicos están debidamente equipados y climatizados, indicando que cuentan con un personal especializado y con insumos necesarios para brindar asistencia.



En cuanto a la viruela del mono, el doctor Daniel Rivera dijo que no hay novedad con la afección cutánea, ya que los últimos tres casos reportados no requirieron internamiento porque fueron leves, y no se han notificado casos nuevos ni sospechosos en todo el territorio nacional.