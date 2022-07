Email it

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, declaró que la población no debe alarmarse por la detección de la nueva subvariante del ómicron llamada centaurus, que ya está presente en Alemania, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, y otros países del mundo.



En nota de prensa, el galeno informó que la cepa aún no ha llegado al territorio, pero no descartó que también se pueda identificar a nivel nacional como se han notificado otros linajes de la enfermedad

El profesional de la salud llamó a la población a continuar inoculándose, al indicar que las vacunas han demostrado que son eficientes para hacer frente a las mutaciones del virus.



El fin de semana, el expresidente del gremio, Waldo Ariel Suero, exhortó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a mantenerse vigilante ante el posible ingreso de la cepa, porque es cinco veces más contagiosa y tiene mayor velocidad de transmisión que las subvariantes anteriores.



El especialista en pediatría destacó que de acuerdo a investigadores, esta puede infectar a las personas sin importar que tengan los anticuerpos del covid-19 que son adquiridos mediante el contagio natural o por las vacunas, por lo que instó a las autoridades a realizar la vigilancia virológica de forma permanente para que en caso de que sea detectada lo informen inmediatamente.



Balance



En el último boletín epidemiológico, el órgano rector de la salud registró 628 contagios nuevos de coronavirus, con los que se elevó el número de infectados por la patología a 619 mil 501.



Detalló que la positividad diaria se ubicó en 21.81 por ciento, y la de las últimas cuatro semanas en 14.40.

Agregó que los casos activos bajaron a 4 mil 350, y que 610 mil 768 de los infectados se han recuperado.