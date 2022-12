Las autoridades del Ministerio de Salud Pública reiteraron ayer que en el país no se han registrado nuevos casos de cólera y que hasta la fecha sólo se han detectado cuatro, mientras se mantiene la vigilancia y las medidas preventivas.



En el caso particular del sector de La Zurza del Distrito Nacional, Salud Pública mantiene el cerco epidemiológico, debido a que en el lugar se determinaron los dos últimos casos de una madre y una hija, que ya están en su casa recuperadas de la enfermedad.



En la acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, el viceministro de Salud Colectiva, doctor Eladio Pérez, manifestó que en el país no hay brote de la enfermedad, sino casos específicos de personas con cuadro diarreico.



Indicó que el pasado martes autoridades del Ministerio de Salud realizaron un recorrido por el sector de La Zurza, donde se reforzó el cerco epidemiológico, se realizan jornadas de seguimiento y limpieza, para garantizar agua segura y suministros de cloro y otros insumos, además de la orientación a los moradores para que consuman alimentos bien cocidos. “En los últimos días se han realizado miles de pruebas de cólera, las cuales salen negativas, y aseguramos que no hay transmisión comunitaria” dijo el doctor Pérez.



Análisis de las aguas



De su lado, la doctora Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo, dijo que específicamente en La Zurza no se ha encontrado ningún tipo de causas que provocan la enfermedad, luego de realizarse un estudio y evaluaciones del agua potable, del río y la pocita. “En cuanto al agua potable, ha sido bastante fácil, no hemos tenido ningún tipo de incidentes que nos lleven a pensar que pueda estar contaminada, el nivel del cloro es adecuado, al igual que el agua de la cisterna, mientras que en la de la pocita sí se encontró algunas bacterias, como las pseudomonas y algunas materias con E. Coli, pero no es la causa para producir el cólera”, sostuvo.



De igual forma, indicó que se continúa trabajando con la prevención en la frontera y se intensifican los puestos de lavado de manos para garantizar la seguridad con el paso de los haitianos.



Mientras que la gerente del Centro de Rehabilitación Psicosocial, doctora Rosalba Holguín, pidió a la población y a las familias a no abandonar a sus parientes cuando presenten problemas mentales, debido a que cuando son evaluados, diagnosticados y con un tratamiento, pueden volver a la vida cotidiana y proyectarse en la comunidad.

Subvariante de ómicron sigue predominando

Salud Pública aseguró ayer que en el país continúa predominando la subvariante de covid-19 ómicron XBB, específicamente en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que son los lugares donde más casos se reportan de la enfermedad. Durante la rueda de prensa de cada miércoles, el director de Epidemiología, Ronald Skewes, reportó 453 casos positivos con una positividad de 11.19 % con un leve aumento en las últimas semanas.