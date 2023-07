En torno al Programa de Medicamentos de Alto Costo, cada cierto tiempo surgen quejas relacionadas con la demora en la entrega de fármacos.



Los reclamos arreciaron en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, en parte atribuidos a los retrasos que afectaron toda la cadena de suministro. El Gobierno ha tomado acciones puntuales respecto a la adquisición de los medicamentos destinados a pacientes con enfermedades crónicas. Una de estas fue pasar la facultad de compra de estos fármacos al Programa Medicamentos Esenciales y Centro de Apoyo Logístico (Promese/Cal). No obstante, las autoridades de Salud Pública abogan por cambios en las legislaciones vigentes para que los procesos de compras de estas moléculas sean más fluidos.



“Desde el MSP deseamos cumplir con un proceso transparente y apegado a la disposición de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pero es necesario que se cree con urgencia un mecanismo distinto y menos extenso para las compras de la institución, especialmente para el proceso de medicamentos de alto costo”, expresó el ministro de Salud, Daniel Rivera, en defensa del programa a mediados del pasado año.



El planteamiento fue recogido en una propuesta que hoy es socializada en la comisión que estudia la modificación a Ley de Compras y Contrataciones, proyecto que cursan en el Congreso.



Preguntado al respecto, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, informó que como órgano rector del sistema de salud solicitaron formalmente el abordaje del tema. “Como ministerio hacemos la recomendación, definitivamente como está no es lo adecuado, la ley no permite hacer por ejemplo compras por riesgo compartido, no permite hacer compras con mecanismo distinto, es decir yo te compro este medicamento y este medicamento yo te lo pago solamente si me funciona, hay farmacéuticas que quisieran hacer eso, la ley no lo permite”, dijo.



El interés de que surja un mecanismo que haga menos extenso el proceso de compras de las moléculas incorporadas en las terapias de pacientes con enfermedades de alto costo quedó expresado en el “Informe con recomendación al uso del mecanismo de la excepción por la modalidad por declaratoria de urgencia para el proceso de adquisición de productos farmacéuticos del Programa de Medicamentos de Alto Costo”



En la misiva, la entonces responsable de la dirección del referido programa, Dafne Villalba, puntualizó que es atribución de esa dependencia dar una respuesta concreta, gestionar e identificar mediante el análisis de mesas técnicas con las diferentes autoridades la vía más expedita de abastecer de forma inmediata a los pacientes cuyo tratamiento es indispensable para que no progrese su enfermedad. Explica que de ahí parte la propuesta que pueda realizarse un procedimiento de compra que permita disponer del stock adecuado en un menor plazo de tiempo, así evitar interrupción terapéutica. El documento precisa que en la actualidad el Programa de Medicamentos de Alto Costo se encuentra en un proceso de mejora continua, mediante la implementación de una cultura de calidad, orientada a la eficiencia, eficacia y sostenibilidad.