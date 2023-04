¿Cuáles y cuántos trasplantes de órganos se han realizado en la RD?

ESCUCHA ESTA NOTICIA

La historia de los trasplantes de órganos en República Dominicana se remonta a 1972 cuando el doctor José Yunén realizó uno de riñón

La República Dominicana es uno de los países con menor tasa de donaciones y trasplantes de órganos en Latinoamérica. Entre las múltiples razones de esto figura la falta de concientización de las familias al momento de dar su aprobación.

Por este motivo, elCaribe trae la conclusión de esta serie sobre las donaciones y trasplantes de órganos en la República Dominicana, con el fin de que los lectores sepan la cantidad de vidas que han sido transformadas por la donación.

Trasplantes realizados en la República Dominicana

La historia de los trasplantes de órganos en la República Dominicana se remonta a 1972, cuando el doctor José Yunén realizó el primer trasplante renal.

Posteriormente, en 1986, el doctor Baquero realizó un trasplante renal de donante vivo que resultó exitoso, en el Hospital José María Cabral y Báez.

Desde 1972 hasta el 2007, se realizaron 492 trasplantes de riñón. Entre ellos se incluye el primer trasplante infantil de 1993, en el Hospital Infantil Doctor Robert Reid Cabral. También en ese mismo año se realizó el inicio del trasplante de médula ósea en el Instituto de Oncología Doctor Heriberto Pieter.

No obstante, la República Dominicana inició de manera estructurada la realización de trasplantes en el año 2008, luego de que el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, (Incort), obtuvo presupuesto por parte del Estado para iniciar su funcionamiento.

Hitos del Transplante de órganos en RD

Estéfani Moreno casi 10 años después de recibir el primer trasplante de corazón

Desde entonces, a través de la dirigencia del Incort, en el país se han hecho trasplantes casi de todo tipo, como es el de corazón, que durante el 2012 se realizó el primero en el Hospital General Plaza de la Salud, a la joven Estefani Montero Vargas de 22 años, la cual es la única que sigue con vida de los tres trasplantes de corazón que se han realizado en el país.

Desde el 2008 hasta el 2022, en la República Dominicana se han llevado a cabo 830 trasplantes renales, de los cuales en el transcurso del pasado año se efectuaron 61, que transformaron las vidas de esas personas y las de sus familiares.

“¡Oh, claro!, si mis órganos están buenos, yo digo que sí, porque eso se lo va a comer la tierra. Cuando te dicen que ya no vas a vivir, eso hay que usarlo para darle más vida al que lo necesita. Eso Dios lo ve. Es un acto de amor” Estéfani Moreno, transplantada de corazón en RD

De igual modo, durante esa misma fecha, solo se hicieron 51 trasplantes de hígado. A diferencia de los de córneas, los cuales están en el más alto escalafón de intervenciones quirúrgicas con 3,384 operaciones desde la entrada en funcionamiento del Incort hasta el año pasado.

En cambio, los trasplantes de médula ósea comenzaron en el país durante el 2010, y se ha logrado realizar 35 cirugías. De estas, en el 2019 se efectuaron seis y hasta la fecha aún no se han vuelto a efectuar.

Otro programa de trasplantes al que la República Dominicana dio inicio son los pancreáticos, de los cuales solo se han realizado dos, uno durante el año 2017 y el otro en 2020. Estas informaciones fueron suministradas por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes. Además, se recuerda que a estos datos se les agregan otros trasplantes realizados antes de la entrada en vigor de la entidad.

Tasa anual de donación en la República Dominicana

RD tiene una de las tasas de donaciones más baja de la región

Según el reporte del año 2021 de la Red de Consejo Iberoamericano de Donaciones y Trasplantes la tasa anual de donación de órganos de la República Dominicana en donantes fallecidos es de 0.8 por cada millón de habitantes.

En cambio, la tasa anual de trasplantes renales es de 4.1 por cada millón de habitantes en el país, entre estos están los donantes cadavéricos que son 1.5 y los donantes vivos que ascienden a 2.6.

Por otro lado, la tasa de donación de trasplantes hepáticos es apenas de 0.1. No obstante, este país durante el 2021 no tuvo una tasa de donación de trasplantes cardiacos, pulmonar, pancreático, según el informe.

Tasa anual de donación de órganos en la República Dominicana

La actividad de trasplantes de órganos ha continuado avanzado luego de la pandemia, según el Observatorio de Donaciones y Trasplantes (ODT) en Latinoamérica, en la data del 2021, en un número de 18 países con una población de 607.5 millón de habitantes, se obtuvieron 4,413 donantes de órganos fallecidos reales.

Según la gráfica del ODT, durante el 2021 en Latinoamérica se realizaron 9,066 trasplantes de riñón, 2 963 de hígado, 594 de corazón, 175 de pulmón, 218 de páncreas y 7 de intestino delgado, lo que da un total de 13,023 trasplantes.



Entre los países que cuentan con una mayor tasa de donación y trasplantes en Latinoamérica se encuentran Cuba, Argentina, Brasil y Uruguay. En un plano intermedio se ubican Colombia, Chile, Costa Rica y Panamá, según registro de la Organización de Trasplantes de España con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Quiero donar mis órganos” ¡No me llores madre! me tengo que marchar, y no pensar en nadie sería una crueldad. Quiero dar mis órganos y me tienes que ayudar, a que alguien vea la luna del sol su claridad. ¡No me falles madre! y regala tu bondad, será duro el detalle pero bello tu despertar. Tú y yo somos buenos, lo vamos a demostrar, daremos nuestra copa y amor para brindar. Es un acto de nobleza darles vida a los demás, y curarles las heridas que dañó la tempestad. Cuando nos retiremos a un jardín a soñar, regalemos las manos con nuestra felicidad. Antonia Navarrete