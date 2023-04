“Si en algún momento de la vida tú o un familiar llegara a tener la necesidad de un trasplante, ¿Te sentirías bien si alguien te lo donara?” Fernando Morales

Las donaciones de órganos son un gesto de amor, solidaridad y altruismo que beneficia y da vida. Sin embargo, a pesar del desprendimiento, la generosidad y la filantropía que esto significa, en la República Dominicana existe una serie de mitos y leyendas urbanas que han levantado una barrera en los avances de las donaciones de órganos.



Con el objetivo de traer a los lectores la verdad sobre las donaciones de órganos, elCaribe estuvo conversando con especialistas en el tema, para despejar todas las dudas que puedan tener.



Tráfico de órganos



Uno de los grandes mitos que se mantiene sembrado en el subconsciente de muchos dominicanos es el tráfico de órganos, cuyas denuncias son cíclicas y se tejen alrededor de leyendas urbanas que provocan ansiedad y temor a la población y en los potenciales donantes.



La realidad es que, en la historia judicial de la República Dominicana, nunca han condenado a nadie por tráfico de órganos, esto es debido a que cada cierto tiempo surgen denuncias sin pruebas ni fundamentos que demuestren que esto sea un hecho en el país.



El urólogo y especialista en trasplantes renales, Octavio Cruz Pineda, explicó a elCaribe por qué traficar con órganos en la República Dominicana no es posible, al detallar que en el país son pocos los trasplantólogos que realizan extracción y trasplantes de manera simultánea.



De igual modo, detalló que al momento de realizar una extracción y trasplante debe participar una serie de especialistas de diferentes áreas de la medicina, tales como dos anestesiólogos, tres ayudantes, seis cirujanos, enfermeras; y a esos se les suman los nefrólogos, que son los clínicos que dan el seguimiento postoperatorio del trasplante, explica así, que “no hay una red de esa magnitud en este país que mantenga oculto un secreto que involucra a tanta gente”.



Cruz Pineda afirmó que este país no cuenta con la estructura para llevar a cabo el tráfico de órganos, por lo que ese tipo de comentarios solo surgen cada cierto tiempo simplemente para hacer daño.



Además, todos los trasplantes que se realizan el en país deben ser autorizados y certificados por el Consejo Nacional de Trasplantes y por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, los cuales se encargan de que no haya ningún acuerdo monetario previo, sino que la donación sea plenamente voluntaria, aseguró el Coordinador de la unidad de trasplantes del Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).



Muerte Cerebral



Otro de los mitos es que hay personas que tienen la falsa creencia, que después de que su familia sufre muerte cerebral pueda “despertar”. Y es que son muchos quienes se aferran a esta posibilidad y se resisten a la donación por el temor a la extracción prematura de los órganos y tejidos.



La realidad es que existe escasa información y confusión sobre el concepto de muerte encefálica y estado de coma, que son dos cosas totalmente diferentes, ya que cuando una persona entra en coma, está se mantiene inconsciente pero sigue viva. Se trata de un estado grave de pérdida de conciencia y puede deberse a diferentes condiciones. En cambio, cuando se produce la muerte cerebral, el cerebro deja de funcionar y esto es irreversible.



En su libro Mitos y realidades de las donaciones de órganos, el doctor Fernando Morales Billini, director del Instituto de Coordinación de Trasplantes (Incort), señaló que la verdad es que antes de dar un diagnóstico, un médico debe confirmar la muerte encefálica mediante exámenes estrictos y estudios neurológicos.



Esta condición debe ser corroborada por tres facultativos diferentes a los integrantes del equipo de coordinación hospitalaria de trasplante, de acuerdo a lo establecido en la ley. Por lo tanto, una vez confirmado el diagnóstico de muerte encefálica no hay posibilidad de “despertarse”.



Funeral después de donar



Otro mito es la creencia de que si las personas donan sus órganos o los de algún familiar, entonces no podrán tener un funeral normal, como es el caso de realizar los actos fúnebres con el ataúd abierto.

La realidad es que la donación no interfiere en nada con los preparativos del sepelio debido a que esto no afecta la posibilidad de tener un funeral con el ataúd abierto.



La razón es que el cuerpo de la persona fallecida no se desfigura, como suele pensarse por la extracción de órganos con fines de trasplante. La operación se realiza en las mismas condiciones en que se realiza cualquier otro tipo de procedimiento médico o quirúrgico. Este procedimiento no genera ningún cambio en el aspecto exterior; al donante se le trata con la máxima consideración y respeto, como corresponde, y se evita desfigurar el cuerpo.



Las religiones y la donación de órganos



Otro bulo que se ha impregnado en muchas personas suele darse en algunos religiosos, quienes tienen la creencia de que su religión les impide ser donantes de órganos. Otros han llegado a expresar el rechazo a la donación por creer que, a causa de esto, podrían llegar incompletos al cielo.



Lo cierto es que la mayoría de las religiones aceptan las donaciones de órganos porque las consideran el máximo gesto de amor a sus semejantes, tal es el caso, de la Iglesia católica, donde los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, en diferentes encíclicas y en otros documentos han expresado de forma clara y contundente que la donación de órganos es el acto supremo de caridad, generosidad y amor que una persona puede hacer por otra en esta vida.



Iglesia evangélica



Aunque la biblia no menciona de forma literal los trasplantes de órganos, porque no eran posible en siglos atrás, el libro sagrado de los cristianos tiene un sin número de versículos que hablan del bienestar de las personas, del amor puro y verdadero, sin ningún interés. Al ser el amor al prójimo uno de los principios fundamentales de esta religión, tal como lo dicen las escrituras en Romanos 13:8-11, Mateo 22:39, 1 Juan 4:11, entre otros.



“Por este motivo, si en algún momento de la vida tú o un familiar llegaras a tener la necesidad de un trasplante, ¿Te sentirías bien si alguien te lo donará?”, preguntó el doctor Fernando Morales Billini.



De igual modo, otras denominaciones permiten la donación de órganos, tales como las Iglesias del Séptimo Días, Africana Metodista Episcopal, Anglicana, Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo). También las iglesia Coptas, Metodista Libre, De Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, entre otras, detalla el libro de Morales Billini y Elsy Fernández.

Otros planteamientos

Muchas personas vociferan que son “demasiado viejas para donar”; no obstante, no existe una edad límite definida para el proceso de donación de órganos. La decisión de usar los órganos se basa en criterios médicos estrictos, no en la edad.



También se dan los casos en que muchos creen que ricos y famosos encabezan la lista cuando necesitan un órgano donado. Sin embargo, esto es desmentido por los expertos porque a la hora de asignar órganos, a estos no se les da prioridad.



Además, otro bulo es que el donante suele creer que a sus familiares se les cobrará si este realiza el proceso. Esto es rebatido pues por idiosincrasia, el costo siempre va a correr por parte de las familias que recibirán los órganos.