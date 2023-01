En las zonas que han presentado casos de cólera como La Zurza y Villa Liberación, las personas que corren el riesgo de contraer la enfermedad están optando por la vacuna para evitar un posible contagio.



Uno que no tuvo dudas para hacerlo fue Lorenzo Rodríguez, porque vive en la ribera del río Isabela donde se detectó la presencia de la bacteria que produce la condición.



“Yo lo hice para cuidarme y para acabar con el cólera”, expresó el joven, que también está motivando a otras personas de la comunidad a ingerir el suero que de acuerdo a especialistas no causa efectos secundarios.



Daniel Antonio Jiménez también asumió el llamado de las autoridades y se vacunó para no contraer la patología.



“Si el Gobierno manda todo esto es porque quiere ayudar al país y por eso yo me vacuné”, precisó.



Agustina Mateo De Los Santos es otra vacunada y se aplicó el biológico junto a su nieto de nueve años, a quien aseguró le mantiene una buena alimentación en el hogar, sin embargo destacó que no puede controlar todo lo que come cuando está afuera.



“Yo lo cuido en la casa pero él no se va a cuidar afuera, por eso vine a protegerlo”, expuso.

Para contener la propagación del cólera, las autoridades están administrando el fármaco de administración liquida Euvichol-Plus, que cumple con los requisitos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y solo requiere de una dosis para proteger a las personas contra la dolencia por tres años.



Debido a la escasez de biológicos para contrarrestar la enfermedad en el mundo, en el país la jornada de vacunación estará focalizada y por el momento solo se inoculará a las personas priorizadas que tengan de uno a 60 años de edad, porque no se tiene previsto la llegada de un nuevo cargamento de vacunas en un futuro cercano.