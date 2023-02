Email it

Un 16 de febrero pero del 2021 en el país comenzó la jornada nacional de vacunación contra el covid-19, lo que significó el punto de partida para mantener bajo control la enfermedad en el territorio nacional.



La aplicación del fármaco empezó con el personal de salud del hospital militar docente Ramón de Lara, que fue el primer centro habilitado para tratar los casos de la patología. Luego se integraron al programa de inoculación las personas con comorbilidades y los envejecientes, así como los educadores, oficiales de los cuerpos castrenses, los mayores de 18, y más tarde los adolescentes y los niños de cinco años en adelante.



La vacunación contra el virus empezó tras la llegada de un cargamento con 20 mil dosis del preparado de AstraZeneca desarrollado por el Serum Institute de la India.



Sin embargo, no fue la única farmacéutica que envió biológicos a la nación, ya que el Gobierno también recibió vacunas del laboratorio chino Sinovac y de la empresa estadounidense Pfizer, que son las únicas que aún están disponibles para vacunar a la población.



Así lo informó la doctora Aida Lucía Vargas, titular de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas (DIV), que en la tradicional rueda de prensa de los miércoles del Ministerio de Salud Pública (MSP), aseguró que el país cuenta con biológicos suficientes para iniciar o completar el esquema de vacunación.



Dijo que por el momento no hay antígenos por vencerse, porque la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), postergó la fecha de caducidad del fármaco.



“A esas vacunas se les van haciendo pruebas de potencialidad, y no tenemos en estos momentos ninguna vacuna por vencer ni en los próximos meses tampoco”, expresó.



Informó que se han aplicado 16 millones 226 mil 683 dosis; de las cuales, 7 millones 308 mil 361 corresponden a la primera, 6 millones 080 mil 935 a la segunda y 2 millones 531 mil 346 a la tercera.

A nivel nacional la incidencia del covid sigue disminuyendo, y ayer solo se reportaron 19 casos y la positividad acumulada se ubicó en 1.56 %.

Pérdidas de vacunas y ayuda a otros países

El país recibió más de 30 millones de dosis de la vacuna, pero la baja en el flujo de los que acudían a inocularse ocasionó el vencimiento de unas cuantas. A finales del 2021 expiraron 354 mil 240 de AstraZeneca, y en marzo del 2022 se vencieron 300 mil de Pfizer. Sin embargo, ante la demanda que se produjo en el mundo el Gobierno donó a Honduras, Guatemala y Jamaica.