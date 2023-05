Email it

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) levantar la emergencia sanitaria del covid-19, actores locales consideran que al igual que otras naciones, en la República Dominicana están dadas las condiciones para que se eliminen las medidas contra el virus que siguen vigentes.



Disposiciones como la de realizarse una prueba antes de someterse a un estudio o un procedimiento médico, son algunas de las están en consideración para suprimirlas ante la baja incidencia de la enfermedad en el territorio nacional.



Así lo informó ayer, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que junto a otras autoridades sostuvo un encuentro con representantes de las Sociedades Médicas Especializadas, directores de hospitales y galenos expertos en el manejo del virus, para pasar balance a las normas que todavía tiene el país para contrarrestar la patología.



Sin embargo, el funcionario señaló que a pesar de que la OMS puso fin a la emergencia sanitaria y que a nivel nacional ya no hay medidas restrictivas como los toques de queda y la obligatoriedad del uso de las mascarillas desde febrero del año pasado, se mantendrán vigilantes al covid-19 aunque los casos que están apareciendo son leves.



“Seguiremos haciendo las determinantes de variantes (…), si se activa algo tenemos que estar siempre vigilantes igual que con otras enfermedades como la influenza y el dengue”, expresó.



Asimismo, detalló que seguirán con el programa especial de vacunación de niños de cinco a 11 años junto al Ministerio de Educación (Minerd), con las dosis del biológico de Pfizer que fueron donadas por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).



Manifestó que también tienen vacunas disponibles para el resto de la población, las cuales no vencen este año porque su fecha de caducidad fue prolongada por organizaciones internacionales.



Del mismo modo, dijo que no comprarán más dosis del suero, ya que seguirán utilizando las que quedan en almacén para las personas que todavía necesitan inocularse.

Disminuye el número de casos nuevos

El doctor Eddy Pérez Then, asesor especial del Ministerio de Salud Pública para la respuesta del covid-19, informó en el encuentro entre especialistas que en el país bajó la cantidad de casos nuevos de la enfermedad infectocontagiosa, con la que solo había 34 personas con el virus activo en el último reporte emitido por las autoridades. El galeno también señaló que la mortalidad comenzó a reducirse en marzo del 2022, la cual no creció a pesar del surgimiento de nuevas variantes. No obstante, reveló que el ritmo de la vacunación que fue clave para el manejo del padecimiento descendió.