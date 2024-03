El SNS refuerza emergencias y la seguridad en centros hospitalarios. Autoridades exhortan a actuar con prudencia

Ante el riesgo de eventualidades no deseadas en la Semana Mayor, distintas instituciones y organismos de salud del país activaron sus protocolos orientados en la prevención y asistencia al ciudadano.



En estas acciones se enmarca el refuerzo de las emergencias de los hospitales de la red pública y el fortalecimiento de la seguridad en los centros de salud.



Entre las medidas adoptadas, anunciadas por Mario Lama, director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) figura la reorganización de los recursos humanos para incrementar el personal en las emergencias.



Según informó, las emergencias fueron abastecidas de medicamentos, insumos gastables, combustibles y agua potable, con especial énfasis en los hospitales traumatológicos Darío Contreras y Ney Arias Lora, de Santo Domingo y el Profesor Juan Bosch de La Vega,



Con esto se busca proporcionar una asistencia óptima ante la demanda de pacientes que suele aumentar en la Semana Mayor.



El doctor Lama destacó que en estas fechas las principales causas de atención son los accidentes de tránsito, intoxicaciones alimenticias y por ingesta excesiva de bebidas alcohólicas.



En ese orden, el titular del SNS exhortó a la población a ser sensata y prevenir situaciones que luego tengan que lamentar.



El SNS forma parte de las 22 instituciones de respuesta que trabajan en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en el operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2024”, que comienza desde las dos de la tarde del jueves 28 hasta las seis de la tarde del domingo 31 de marzo.



En esa misma línea, Julio Landrón, director del Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, informó que el centro de salud está preparado para dar respuesta oportuna a los ciudadanos que soliciten servicio durante el asueto de la Semana Santa.



Precisó que fueron reforzadas las áreas vitales del recinto hospitalario, entre ellas emergencia, cuidados intensivos, imágenes, cirugía, entre otras, con el objetivo de prestar la debida asistencia en caso de cualquier eventualidad durante el operativo lanzado por el Centro de Operaciones de Emergencia “Conciencia por la Vida 2024”.



El especialista indicó que el hospital realizó procedimientos quirúrgicos el fin de semana con el objetivo de tener la mayor cantidad de camas disponibles para cualquier eventualidad.



“Nuestro hospital está preparado por disposición del Presidente Luis Abinader y el Servicio Nacional de Salud y a la fecha en el centro de trauma contamos con 50 camas disponibles; esperando que con los egresos de algunos pacientes, aumente la cantidad entre 75 y 80 camas”, dijo Landrón.



De igual forma, indicó que el Ney Arias triplicó la cantidad de insumos y medicamentos, para dar respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.



MSP exhorta a no manejar bajo efectos del alcohol



El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social instó a la población a actuar con prudencia durante los días de asueto a fin de prevenir situaciones que puedan afectar la salud.



Recomendó que no se conduzca bajo los efectos del alcohol y poner especial vigilancia a niños, niñas y adolescentes para evitar intoxicaciones por alcohol y otras situaciones que pongan en peligro su vida.



De la misma manera, llamó a consumir alimentos y agua de procedencia segura, para prevenir enfermedades gastrointestinales producidas por alimentos contaminados como diarrea, amebas, infección por Giardia, o Escherichia coli, entre otros.



Asimismo, Salud Pública, a través de su Departamento de Salud Mental y el Clúster de Alcohol y Drogas, recordó que el consumo de alcohol en menores de edad es un factor de riesgo que puede tener consecuencias lamentables.



“A las embarazadas y a las que estén lactando, tratar de no ingerir alcohol, ya que la criatura es afectada inmediatamente y más cuando está en estado de formación, debido a que afecta el cerebro, hígado y el corazón, causándole daños a los órganos vitales”, destacó.



Hemocentro distribuye 900 unidades de sangre



En el marco de los preparativos, el Hemocentro Nacional distribuyó el pasado lunes 900 pintas de sangre entre los hospitales de carreteras para atender posibles emergencias de salud provocadas por accidentes de tránsito u otras causas durante el largo asueto.



La entrega fue realizada con la coordinación de la Red Pública de Bancos de Sangre, bajo la dirección del SNS, a los centros sanitarios ubicados en carreteras, de acuerdo con la frecuencia de grupos sanguíneos con un histórico de mayor demanda.



El doctor Pedro Sing Ureña, director general del Hemocentro Nacional, aprovechó para motivar a los vacacionistas a mantener un comportomaniento mesurado, y manejar con prudencia para evitar siniestros viales que terminan en muertes y dolor para las familias dominicanas.



RD Vial pone en marcha campaña



De su lado, la Oficina Coordinadora del Fideicomiso RD Vial desplegó a través de múltiples medios la campaña “pasa rápido y seguro” con el propósito de crear conciencia y elevar los niveles de prevención y seguridad en los ciudadanos que transitan por las diferentes vías durante el asueto de la Semana Santa.



El director de RD Vial, Jean Luis Rodríguez, explicó que la entidad busca promover un mayor grado de responsabilidad en los conductores, para evitar los accidentes que se producen por la inobservancia de la ley y la ausencia de prudencia.



Asimismo, dijo que RD Vial se une a las instituciones de emergencia y seguridad que estarán trabajando durante este período para salvaguardar la vida de los dominicanos que se toman estos días para disfrutar y reflexionar en familia.



RD Vial recordó a los ciudadanos adquirir su dispositivo de Paso Rápido y así contribuir a que su tránsito por las estaciones sea seguro y rápido.



Edesur recomienda ahorrar energía



En tanto, Edesur Dominicana anunció la puesta en marcha de su plan operativo “Asueto Semana Santa 2024”, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio eléctrico en esta época de asueto en áreas bajo su responsabilidad, especialmente en puntos turísticos.



Con su plan, Edesur busca disminuir el tiempo de respuesta en caso de imprevistos.



Sus equipos de trabajo están coordinados para priorizar las emergencias eléctricas en carreteras, hospitales, enclaves y caminos turísticos, entre otros puntos vulnerables, explicó el administrador general Milton Morrison.



Edesur también informó que reforzó la iluminación en los peajes que se encuentran en su territorio, como el de la carretera Sánchez, autopista Duarte, avenidas 6 de Noviembre y Circunvalación, en el tramo comprendido entre San Cristóbal – Duarte.



Milton Morrison también recomendó a sus clientes, que, en caso de no estar en sus viviendas, desconecten los electrodomésticos y aparatos electrónicos, para prevenir accidentes eléctricos.

Ministerio de la Mujer busca prevenir violencia

En este contexto, el Ministerio de la Mujer desarrollará la jornada Semana Santa sin Violencia es Posible, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la sociedad dominicana en materia de prevención de la violencia de genero e intrafamiliar, y a la promoción de una cultura de paz.



La meta es impactar este año 400,000 personas, en aproximadamente 110 puntos del país desde el Jueves Santo, en paradas de autobuses, en los distintos peajes de salida desde Santo Domingo y en las playas más visitadas, donde estará apostado el personal del Ministerio de la Mujer para orientar sobre cómo proceder ante una situación de violencia.