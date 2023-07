Decenas de turistas locales y extranjeros visitaron este domingo las playas de Boca Chica y Juan Dolio

Luego de meses del gran cúmulo de sargazo en zonas del litoral sureste de la República Dominicana, la disminución en la llegada de esta alga marina a las costas del país ha reactivado el turismo en las playas de Boca Chica y Juan Dolio.



Ayer decenas de visitantes locales y extranjeros acudieron a los populares balnearios a disfrutar junto a sus familias y allegados de las aguas, la arena y las demás variedades que se ofrecen en ambos entornos turísticos, los cuales lucían con una franca reducción del sargazo que contaminó hace tiempo sus áreas.

“Está muy limpia y bonita. Yo vine aquella vez (cuando había sargazo) y me devolví, pero ahora me gustó el ambiente y me quedé”, expresó Francisco Ruiz, quien visitó la playa de Boca Chica junto a su familia.



De su lado, Milagros Martínez, manifestó que la actual condición de limpieza en las que hoy se encuentra la emblemática playa le motivó a darse cita en el lugar. “El ambiente es bueno y dan buen servicio; yo vine cuando esto estaba lleno de eso (sargazo) y no disfruté nada, pero ahora sí podemos disfrutar un poco más”, dijo a elCaribe.



El comercio y las actividades turísticas en la playa de Boca Chica se habían visto afectados considerablemente debido a la gran acumulación del sargazo que afectaba el área de playa donde operan numerosos negocios, sin embargo, comerciantes del lugar aseguraron que actualmente se ha recuperado el dinamismo en la zona a más de un mes de que el alga dejara de acumularse en las orillas.

“Ahora sí están viniendo las personas a la playa, porque antes tenían miedo. Bajaban, veían el agua y subían. Ahora la gente se está sentando a comerse su pescadito”, indicó el comerciante Luis Acevedo.

Otros explicaron que además de la baja incidencia del sargazo en la playa, quienes trabajan en la zona, así como las autoridades mantienen una limpieza constante de que abarca toda la costa e interior del balneario para garantizar que los visitantes pueden acudir sin preocupaciones.



Playa Juan Dolio



En la playa de Juan Dolio es también evidente el panorama reducido de sargazo, pero se mantiene una considerable acumulación en las afueras de la playa. De acuerdo con Rafael Olmo, miembro del personal de limpieza del Ministerio de Turismo, aunque hace tres semanas no llega el sargazo a la playa, los operativos del organismo en la este balneario continúan hasta eliminar por completo los residuos del alga marina y que continúe incrementando la afluencia de turistas.



Comerciantes y trabajadores confían en que el número de visitantes a la playa de Boca Chica y Juan Dolio siga en aumento a medida que las personas se den cuenta de la mejora en las condiciones de ambos balnearios.