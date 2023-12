Junto a sus dos adendas, el monto del Presupuesto General para el próximo año será de RD$1.6 billones.

Tras intensos debates, el Senado aprobó ayer en segunda lectura y convirtió en ley el proyecto del presupuesto general del Estado para el año 2024 junto a sus dos adendas, por un monto de RD$1,619,679,766,693.



Una de las adendas es derivada de la renegociación del contrato de concesión entre el Estado y Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom).



La ley, que pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, fue refrendada con 19 votos a favor y seis en contra, debido a que no contó con el respaldo de los senadores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD).



Los senadores refrendaron la pieza en primera lectura el pasado lunes; los diputados lo hicieron en dos sesiones consecutivas el 12 del presente mes.



El vocero de FP, Dionis Sánchez, propuso dos modificaciones a la pieza, que fueron rechazadas.

Una dellas es eliminar el artículo 45, que tiene que ver con el ajuste por inflación a los trabajadores. Con ello se busca que se aplique lo que se establece en el párrafo I del artículo 296 del Código Tributario. Este obliga a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a ajustar cada año la escala del ISR por la inflación que se acumula.



Según el informe que presentó la comisión bicameral que estudió el proyecto de ley, para el año 2024 se prevén ingresos y fuentes financieras consolidadas del Gobierno Central, de Organismos Autónomos y Descentralizados no Financieros y de las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, por un monto de RD$1,619,679,766,693.



El monto que refieren es con la sumatoria de los ingresos consolidados, que ascienden a RD$1,274,699,554,575; y con las fuentes financieras consolidadas, por un monto de RD$344,980,212,118.

Asimismo, la ley contempla un déficit financiero de 229 mil, 247 millones, 906 mil, 568 pesos.



La pieza autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, a disponer la emisión de valores de deuda pública por un monto máximo de 344,080,212,118 pesos o su equivalente en divisa extranjera.

También contempla RD$451,040.8 millones en la articulación de bienes y servicios públicos relacionados con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ese monto representa un incremento de RD$62,360.8 millones, equivalentes al 13.8% adicional, respecto al año anterior.



El informe rendido por la comisión bicameral que analizó y estudió el Presupuesto resalta las asignaciones al eje de desarrollo social que incluye educación (RD$85,560.45 millones), y Salud (RD$109, 511. 24 millones). Mientras que en el eje del desarrollo institucional se destacan las partidas consignadas para seguridad ciudadana (RD$35,615.27 millones).



El presidente Luis Abinader, en comunicación remitida al Congreso Nacional, explica que el proyecto aborda significativamente la asignación de recursos para la protección de los segmentos más vulnerables de la población.



El gobernante refiere en la misiva que fomenta un entorno propicio para el desarrollo y promoción de iniciativas privadas que pueden colaborar en el mantenimiento de un crecimiento económico sostenido y estable, y reafirma el compromiso de dirigir las cuentas fiscales hacia la senda de la sostenibilidad.

En ese contexto, agregó el presidente Abinader en la comunicación, que se espera que los ingresos fiscales asciendan a RD$1,140,680.7 millones en 2024, equivalentes al 15.4 % del PIB.



Adenda con Aerodom



La adenda del contrato de Aerodom incorporaría a los ingresos estimados para el año 2024 al menos RD$46,693.8 millones. Este es el pago inicial o canon al Estado dominicano de 775 millones de dólares para ese año. Se obtendrán mediante la renegociación y extensión del acuerdo entre el Gobierno y la empresa francesa, del 2030 hasta el 2060.



El Ejecutivo remitió la segunda adenda a fin de que “corrijan el error material del capítulo VI”, que trata sobre la ejecución presupuestaria de los órganos constitucionales y las empresas públicas. Se trata de una corrección de forma, que no altera el contenido del proyecto de ley.



Debido al resultado fiscal proyectado para 2024 y las aplicaciones financieras previstas, el Estado tendrá que asumir deudas ascendentes a RD$344,980.21 millones, equivalentes a un 4.65 % del PIB.



La legislación también contempla una asignación de RD$99,193.0 millones para subsidios. De ese monto, RD$86,393.0 millones serían destinados a respaldar las operaciones de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), cuyos resultados financieros se encuentran estrechamente ligados a la dinámica de los precios internacionales de los hidrocarburos, según detalla el documento remitido en la Cámara de Diputados.



Los RD$12,800.0 millones restantes, se destinarán RD$1,600.0 millones para subsidios al transporte, RD$1,200.0 millones para la harina y RD$10,000.0 millones para los combustibles, recursos con los que se persigue mitigar posibles mermas del poder adquisitivo de los hogares, “debido a un entorno doméstico e internacional de riesgos inflacionarios”.



Reforma policial y 4% del PIB para educación

El proyecto de gastos contiene la asignación de recursos para el programa de construcción de viviendas para personas en condición de pobreza y pobreza multidimensional, el cual tocará a un total de 11 provincias de las distintas regiones del país. Para continuar con la reforma policial, incorpora una asignación de RD$2,000 millones, recursos que procuran fortalecer las capacidades técnicas y mejorar la formación de los cuerpos de seguridad nacional.



Para el sector educativo, el 4 % del PIB asciende a RD$297,041.5 millones, monto que se destinará a ampliar la cobertura educativa, eficientizar la administración del sistema y a mejorar la calidad del servicio, así como las condiciones de los estudiantes y docentes.