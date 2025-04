Senador Alemán: Corrupción está acabando con los ríos en Monte Cristi

El senador de la provincia Monte Cristi, Bernardo Alemán, denunció que el río Yaque del Norte está siendo afectado severamente con la extracción ilegal de materiales, sin que las autoridades competentes tomen las acciones de lugar contra los responsables.



Asimismo, reveló que, alegadamente, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), cuerpo especializado del Ministerio de Defensa, auxiliar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es un centro de “corrupción” en Monte Cristi.



“Nos vamos a quedar sin el río Yaque del Norte. Varios equipos pesados los depredan. Al Senpa le pagan soborno”, sostuvo el representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la Cámara Alta, al tiempo de agregar que: “Y la queja que hay es que el Senpa es un centro de corrupción en la provincia Monte Cristi, porque dicen ellos que ellos le pagan al Senpa para que puedan operar en los ríos”.



“No son uno ni dos equipos que están en esos ríos, son cinco y seis retroexcavadoras y palas mecánicas, y más de 100 camiones todas las noches depredando los ríos Guayubincito y Yaque del Norte”, añadió.

Solicitó a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el nombramiento de más empleados en la provincia Monte Cristi, a los fines de hacer frente a los daños que se le están ocasionando a los afluentes y la vegetación de la zona.



“Si las autoridades competentes en la materia no ayudan a los funcionarios de Medio Ambiente, lamentablemente, nos vamos a quedar sin los ríos. Y es por, eso que hacemos un llamado al ministro de Medio Ambiente, que por favor allá lo que se necesita es más empleados para que puedan supervisar las montañas, que hay que cuidarlas, y los ríos “que nos vamos a quedar sin ríos”, alertó.

“Donde se necesita que se drague un río no lo hacen”, criticó el legislador perremeista, durante un turno en la sesión de este martes.



En otro orden, deploró las acciones de personas que se dedican a la invasión de terrenos de propiedad privada.



El senador Bernardo Alemán puntualizó que, supuestamente, los invasores están “armao hasta los dientes”.



“Allá hay muchos problemas. Muchos problemas. Allá hay unos inversionistas que quieren hacer un aeropuerto internacional y allá han aparecido ahora muchos individuos, que no son de Medio Ambiente, invadiendo terrenos”, precisó.



Ante esa situación, solicitó a la procuradora general de la República, Yeni Barenice, que les ayude a buscar una solución a ese problema.



“Lamentablemente, nosotros no queremos que esos inversionistas se nos vayan”, clamó, tras señalar que los inversionistas dicen que, si continúan las invasiones, no invertirán en la provincia Monte Cristi.

El legislador prevé la ocurrencia de problemas graves.



“Ahí lo que se espera en los próximos días es una desgracia. Porque no son invasores normales, son invasores que no son de Monte Cristi. Los invasores no tienen títulos”, declaró.