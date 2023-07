Bogotá, 29 jul (EFE).- Ministros y personalidades políticas cercanas al presidente colombiano, Gustavo Petro, mostraron este sábado su solidaridad con el mandatario tras la detención de su hijo Nicolás, investigado por el posible delito de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, algo que también fue aprovechado por la oposición para criticarlo.



La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, se solidarizó con el presidente para indicar que «como madre y padre» que ha sido para sus hijos, sabe «lo que duele cuando un hijo está en situaciones difíciles».



El ministro de Defensa, Iván Velásquez, alabó la actitud adoptada por Petro, quien dijo que no intervendrá ni presionará a la Fiscalía, que hoy anunció la captura del hijo del presidente y de su exesposa Daysuris Vásquez.



Refiriéndose a Petro, Velásquez aseguró que «sus expresiones de respeto a la independencia judicial en circunstancias como las que vive hoy, anteponiendo su calidad de jefe de Estado a la de padre naturalmente afectado por la suerte de su hijo, demuestran su talante democrático».



También el ministro de Justicia, Néstor Osuna, mostró su solidaridad con el jefe de Estado, para agregar que espera que «se haga justicia en todos los casos, incluido el de Nicolás Petro».



«Desde el Gobierno seguiremos respetando y apoyando la independencia del poder judicial y trabajando sin descanso. El Gobierno del cambio es imparable», expresó el responsable de la cartera de Justicia.



El expresidente del Congreso, Roy Barreras, aplaudió, por su parte, que Petro «ha sobrepuesto su majestad presidencial a su dolor como padre (…) La responsabilidad penal es individual pero la solidaridad familiar con el presidente es de todos los que le queremos. Ningún presidente ha estado sometido a esa presión en el ejercicio del cargo».



«Nicolás Petro es el primer hijo de un presidente que va a la cárcel, pero no porque los hijos de otros presidentes no hayan delinquido, sino porque ningún otro presidente permite que la justicia actúe con independencia y sin presiones como lo hace Gustavo Petro», indicó por su parte el exsenador y candidato a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar, muy cercano al mandatario.



Desde la oposición, Daniel Palacios, exministro del Interior del Gobierno de Iván Duque, consideró que «es muy grave que el hijo del presidente esté enfrentando cargos por enriquecimiento ilícito».



El también opositor Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, reprochó que «la principal apuesta de valor de Gustavo Petro fue la ‘supuesta’ lucha contra la corrupción y el fin de malas prácticas en la política», y hoy con la captura de su hijo «queda en evidencia su engaño».



LA CAPTURA DE NICOLÁS



Nicolás Petro, diputado de la Asamblea del departamento del Atlántico, fue capturado junto a su exesposa, quien a comienzos de año lo acusó de recibir de un narcotraficante una alta suma de dinero para la campaña del hoy presidente y de quedarse con ese dinero.



«Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley», expresó Petro tras la noticia.



«A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guíe libremente el proceso», agregó el presidente.



El pasado 21 de marzo la Fiscalía anunció que investigaba penalmente a Nicolás Petro por sus supuestas reuniones con narcotraficantes en la cárcel y por un «posible lavado de activos» después de que Vásquez contara a la revista Semana que el narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias «el hombre Marlboro», le entregó «más de 600 millones de pesos (unos 153.000 dólares de hoy) para la campaña del papá». EFE