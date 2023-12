La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó que han tomado acciones contundentes contra conductores de vehículos pesados que transitan por lugares prohibidos y no tienen permiso de circulación.



La institución indicó que durante los operativos preventivos para prevenir accidentes de tránsito en las festividades navideñas, los agentes han fiscalizado a más de 140 conductores que incumplen las normas de circulación establecidas en la Ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Durante los operativos realizados en la Máximo Gómez, George Washington, Abraham Lincoln, Independencia, entre otros puntos, se han fiscalizado a conductores que circulan con gomas lisas, límites de velocidad o que no cuenten con la documentación requerida.



Además, la Digesett informó que se han fiscalizado aquellos que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos por la Ley.



Las autoridades hacen un llamado a los conductores de vehículos pesados y a la población en general a respetar las normas de tránsito y a cuidar la seguridad vial.



Estos operativos que realiza la Digesett junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), continuarán de manera sostenida, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito y salvaguardar la vida de los ciudadanos en Navidad y siempre.



Del mismo modo, las autoridades invitan a la población a denunciar cualquier conducta irresponsable que ponga en peligro la seguridad vial y colaborar en la construcción de una cultura de respeto y responsabilidad en el transporte terrestre.



