El pool de 6 pagó ayer la suma de 4,604 pesos por partes, más las partes de cinco, en el Hipódromo Quinto Centenario.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$176. El pool de 5 pagó RD$1,960.00.

Los establos Emma Elena y Marifé, los cuales se disputan el liderato de victorias entre las cuadras, ganaron una carrera cada una, con sus respectivos ejemplares. El Emma Elena ganó en la segunda carrera con Seaquake P. (4). El Marifé ganó en la cuarta, con Kimura (1). Ahora, la lucha por el liderato entre ambas cuadras está 60-58 a favor del Emma Elena.



En la primera carrera, dominó Don Martín (7), del Establo Los Novatos. Tuvo sobre el lomo al jinete Luiyi Ortiz, a quien instruyó el entrenador Víctor Solano. Registró tiempo de 1:07:00 en los 1,100 metros.

En la segunda carrera, la victoria fue para Seaquake P. (4), del Establo Emma Elena. Lo condujo el jinete Brenchi Ortiz, a quien trazó pautas el entrenador Leonel A. Carrero. Marcó tiempo de 1:13:1/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, triunfó Glorioso B. (2), del Establo Moisés. Llevó en la silla al jinete Carlos de León, a quien orientó el entrenador Iván Díaz. Hizo crono de 1:44:1/5 en los 1,700metros.



En la cuarta carrera, se impuso Kimura (1), del Establo Marifé. Cargó con el peso del jinete José Francis Rojas, quien fue instruido por el entrenador Luis Valerón. Detuvo las agujas del reloj en 1:06:3/5 en los 1,100 metros.



En la quinta carrera, ganó Primera Dama (1), del Establo San Antonio. Llevó sus bridas el jinete Carlos de León, bajo las indicaciones de entrenador Juan Jiménez. Paró el cronómetro en 1:01:1/5 en los 1,100 metros.



En la sexta carrera, el primero en llegar a la meta fue Go For It (5), del Establo La Cigua. Tuvo en el sillín al jinete Edicson de la Cruz. Instruido por el entrenador Alfonso Frías, hizo tiempo de 1:16:2/5 en los 1,200 metros.