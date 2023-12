Los equipos Palavé, Robert Díaz, Academia Deportiva Luisito Mercedes y Papiro All Stars avanzaron a la serie final del torneo navideño que organiza la Academia Luisito Mercedes en su versión 34.



Palavé derrotó a la liga Brother’s 8-7, mientras que Miranda se impuso 3-1 a la de Orlando Martínez en la categoría 7-8 años; mientras que en la 9-10, los Jardines del Norte venció 5-4 a Carmona; en la 11-12, la Academia Luisito Mercedes derrotó 4-2 a la de Esmeraldo Pérez; en la 13-14, Papiro All Stars y Suero dividieron honores; en la 15-16, Suárez se impuso a Brother’s, en tanto, en la 17-18, Papiro All Stars ganó sus dos encuentros ante Robert Díaz 3-1 y 8-1, respectivamente.



Hoy continua la serie para el desempate de los equipos que está 1 a 1 para lograr el pase a las finales. En la categoría 15-16 están Rivas y Ventura; en 13-14, Suero ante Papiro All Stars, y en 17-18 Morban contra Team Javilla.