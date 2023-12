El Establo Emma Elena aseguró un empate en la primera posición en la lista de las cuadras más ganadoras del 2023, en el Hipódromo Quinto Centenario, donde ayer el pool de 6 pagó RD$3,400.00 por partes, más las partes de cinco.



El establo de blusa roja, con mangas blancas, estrellas y letra en el pecho tuvo tres ejemplares ganadores, en el cartel #103 de la temporada, para así llegar a 63 victorias, la cifra tope a la cual puede llegar su más cercano perseguidor, el Establo Marifé, el cual tiene 59 victorias, no ganó en ninguna de las carreras de este martes y tiene inscritos ejemplares en 4 carreras de la cartelera del próximo sábado, la última del año.



Así las cosas, el Establo Marifé, el líder en victorias en cada uno de los dos años pasados, podría ganar el sábado un máximo de cuatro carreras, basado en su inscripción de ejemplares conocida ayer.

Eso haría llegar al establo de blusa roja entera y mangas con dos rayas blancas al total de victorias (63) con el cual ya cuenta el Establo Emma Elena, que por su parte, lleva ejemplares en dos carreras ese último día (el sábado) de la actual temporada.



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo este martes un dividendo de RD$168.00. El pool de 5 pagó RD$1,590.00.



El monto apostado al pool de 6 este martes fue de RD$1,868,656.00; una cartelera después que el sábado se estableció récord en la historia de la hípica en República Dominicana, con un monto apostado de $3,029,904 al pool de 6.



En la primera carrera, la victoria fue para Rocci And Lissa, del Establo Emma Elena. La condujo el jinete Brenchi Ortiz, quien recibió las orientaciones del entrenador Leonel A. Carrero. Registró tiempo de 1:21:00 en los 1,300 metros. En la segunda, triunfó Puro Talento (10), del Establo Fab Five. Llevó la monta del jinete Carlos de León, a quien trazó pautas el entrenador Jorge Luis Negrón. Marcó tiempo de 1:12:3/5 en los 1,200 metros.



En la tercera carrera, se impuso Palito de Coco (5), del Establo La Cigua. Tuvo sobre el lomo al jinete Roger Fidel. La entrena Alfonso Frías. Paró las agujas del reloj en 1:16:1/5 en los 1,200 metros.

En la cuarta, ganó Lic. Montilla (4), del Establo Emma Elena. Cargó con el peso del jinete José Báez, que siguió las indicaciones del entrenador Leonel A. Carrero. Hizo crono de 1:20:00 en los 1,300 metros.

En la quinta, dominó Jumbo Jet (1), del Establo Maralba. Tuvo sobre el lomo al jinete Carlos de León. Detuvo las manecillas del reloj en 1:24:4/5 en los 1,400 metros. En la sexta, el primero en cruzar la meta fue Nobo (1), del Establo Emma Elena. Llevó sus bridas el jinete Carlos de León. Su tiempo fue 1:13:4/5 en los 1,200 metros.