El seleccionado de la República Dominicana derrotó a Cuba 3-0 en el inicio del torneo Norceca Final Six de voleibol femenino con parciales 25-19, 25-17 y 25-18.



Las mejores anotadoras por las Reinas del Caribe fueron Yonkaira Peña Isabel con 14 puntos, 13 de ellos en ataque y uno en bloqueo. Fue secundada por Gaila González con 12 puntos, ocho de ellos en ataque tres en bloqueos y uno en servicio.



Brayelin Martínez tuvo cifras dobles en puntuación con 10, seis tantos en ataque, tres en bloqueos y uno en servicio.



Por las cubanas, las mejores fueron Dezirett Madan y Ailama Cese con nueve puntos.



El Final Six continúa hoy con otros tres encuentros. A las tres de la tarde se miden Cuba ante Canadá; a las 5:00 pm Estados Unidos contra Puerto Rico para cerrar la segunda jornada Dominicana versus México a las siete de la noche.



Más temprano, el sexteto de Puerto Rico inició con buen pie su participación en el Norceca Final Six de Voleibol tras disponer de Canadá tres sets por cero (25-18/25-15/25-18). Las boricuas que dominaron los ataques (44-27) se apoyaron en la buena ofensiva de Karina Ocasio con 22 puntos, seguida de Pilar Marie Victoria con 10 tantos, durante la justa que está dedicada al doctor Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.



Asimismo, el combinado de Estados Unidos dominó a México 3-0 (25-19, 25-21, 25-18).

Las estadounidenses sumaron 10 aces desde la línea de servicio y siete bloqueando en la red.