El medallista olímpico dominicano Zacarías Bonnat dio positivo a una sustancia prohibida en una prueba fuera de competencia, informó la Agencia Internacional de Pruebas, entidad que trabaja en conjunto con la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas.



La falla deja a Bonnat fuera del Campeonato Mundial pautado para celebrarse en Bogotá, Colombia, entre el 5 y el 16 de diciembre. El comunicado publicado por la página web de la Federación Internacional no detalla la sustancia a la que falló el medallista fue Testostelone (Ram 140) que es un modulador selectivo del receptor de Andrógenos. Bonnat también deberá abandonar su puesto como representante de los atletas ante el Federación Internacional de Halterofilia.



“Siempre he estado dispuesto a hablar con la prensa y ofrecerle todas las informaciones requeridas, pero en vista de la situación bastante delicada, no tengo permitido dar cualquier tipo de información, porque se está en proceso de investigación. Hay que esperar para luego ofrecer mi opinión”, le dijo a elCaribe Bonnat desde Colombia vía telefónica.



Una fuente de la Federación Dominicana de Levantamientos de Pesas dijo a CDN y CDN Deportes que se realizará una apelación. La Agencia Internacional de Pruebas (ITA) informó un Resultado Analítico Adverso (AAF), contra el levantador de pesas de Zacarias Bonnat.



La IWF en su reciente reunión de la Junta Ejecutiva en Roma en octubre también fortaleció su compromiso de proteger a los atletas limpios con propuestas para mejorar aún más el programa que incluyeron expandir los poderes de investigación, mejorar la educación, introducir requisitos mínimos de prueba para las federaciones miembros y abordar los recursos en inteligencia e investigación.



El caso seguirá bajo investigación de la ITA



El caso seguirá siendo manejado en su totalidad por la ITA como el organismo independiente responsable del programa antidopaje de la IWF. La IWF ha trabajado con la ITA desde 2018 como parte de los esfuerzos concertados de la federación. Esto para garantizar que su programa antidopaje se entregue externamente y con los más altos estándares internacionales.