Cada 8 de marzo, la fecha obliga a recordar a esas mujeres que abrieron el camino en torno al reclamo de igualdad de derechos y oportunidades. Por igual, nos lleva a pensar en ese suceso trascendental de lucha sindical donde 129 mujeres perdieron la vida en una fábrica en Nueva York, por reclamos que hoy ya son conquistas, en muchos casos, aunque aún existe un trecho de cara a los nuevos tiempos.



Las luchas han sido significativas, pero hay que seguir luchando, por más oportunidades en el ámbito laboral, político, social, en fin, hay que seguir luchando.



Hay luchas vigentes que guardan esperanzas y otras que ni siquiera llegan a convertirse en pensamientos o deseos.



Si de esperanza hablamos, sólo hay que ver uno de los titulares del periódico español El País del sábado.

“Sánchez anuncia una ley para garantizar la paridad en la política y la empresa privada”, dice el emblemático medio, un anuncio que ha puesto a más de una mujer contenta, no sólo en España.



La referida normativa, que el Consejo de Ministros pretende aprobar mañana martes, busca una representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión sin precedentes en España y contará con varios hitos que impactará a todos los ámbitos de la sociedad, desde la política a la economía. El presidente de España, Pedro Sánchez, representante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en medio del anuncio, dejó claro lo siguiente: “Si las mujeres representan a la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y económico tiene que ser de las mujeres”, y confirmó que la reforma, en torno al sector político, se aplicará a todos los procesos electorales.



Vaya manera de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la intención que tiene Sánchez y el PSOE, como partido que ha defendido las luchas por los derechos de la mujer, es que en un plazo no mayor de cinco años, se pretende alcanzar la paridad en estos ámbitos.



En República Dominicana, pese a los esfuerzos que ha realizado la Junta Central y Electoral (JCE), en torno a una paridad de género de cara los nuevos procesos electorales, todavía no se ha logrado nada. Los partidos no se pusieron de acuerdo y, lo que es peor, la paridad, no es una prioridad para esas organizaciones políticas.



Algunos dirigentes del país son realistas, aseguran que nunca sucederá, confiemos en que llegará el día en que luchar por igualdad de derechos, no sólo en la política, sea cosa del pasado.