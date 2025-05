El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, acusó este miércoles al ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, de implementar una política de “terror” en el sector médico a través de cancelaciones “indiscriminadas e ilegales” de médicos y enfermeras.



Suero denunció que el ministro Atallah se ha negado a reunirse con el CMD para discutir la situación y buscar una solución.



“Este funcionario se encuentra muy alto sobre las nubes y nosotros somos humanos terrestres”, declaró Suero, al expresar la frustración del gremio ante la falta de diálogo.



El presidente del CMD advirtió que la institución no se quedará de brazos cruzados y defenderá a los médicos cancelados. “La cosa que más indigna a un ser humano es que lo expulsen de su trabajo”, afirmó, expresando la indignación del gremio ante la “política atropellante” del ministro.



Suero anunció que el CMD tomará “acciones contundentes” la próxima semana para frenar estas cancelaciones y pidió a la población que no los culpe por las posibles consecuencias.



Nosotros como institución tenemos que defender a nuestros médicos, a nuestros agremiados”, explicó.

Además, el CMD llamó al presidente de la República, Luis Abinader, y a la vicepresidenta Raquel Peña, para que intervengan y pongan fin a esta situación. “Porque después no se quejen cuando el colegio médico paraliza el sistema de salud para frenar estas cancelaciones”, agregó Suero.



Indicó que al parecer el ministro de Salud está por encima del bien y del mal al llevar una errada política de cancelaciones indiscriminada e ilegales en contra de los colegas.



Igualmente, el gremialista amenazó con paralizar los centros de salud públicos de todo el país.