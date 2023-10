NUEVA YORK.- La construcción del Centro Cultural del Inmigrante se inició este miércoles en la avenida Novena con la calle 207 en el sector de Inwood en el Alto Manhattan, luego que la gobernadora del estado, Kathy Hochul y Lin Manuel Miranda, compositor, letrista, actor, cantante, dramaturgo y productor, oriundo del vecindario, dieran el primer picazo para comenzar oficialmente la obra.

El proyecto será dirigido por People’s Theatre Project y marca un hito significativo dentro del Plan de Inversión de Inwood, el cual abarca la construcción de más de 10,000 apartamentos en la parte alta de Manhattan, que había sido desatendida durante décadas.

Asimismo, el Centro, se convertirse en un faro cultural que enriquecerá la vida de la comunidad y fortalecerá los lazos entre personas de todos los orígenes, es el inicio de una nueva era para Inwood y su desarrollo en el marco del Plan de Inversión.

»Este es un lugar que, cuando todo esté hecho, se transformará mágicamente en un lugar donde los sueños se hacen realidad«, dijo Hochul.

También, Miranda manifestó »como alguien que creció a unas cuadras de aquí, es un sueño hecho realidad ver teatro en este espacio, sabes, con nuestra gente«.

La gobernadora se hizo acompañar por destacadas figuras de la ciudad, autoridades electas y municipales, entre ellos el ex concejal y actual Comisionado de Transporte de NYC (DOT), Ydanis Rodríguez, quien fue honrado por su liderazgo en la lucha para la aprobación del Plan de Inversión.

»Nosotros trabajamos con todos los grupos, esto es una visión que tiene nuestra comunidad de 10,000 apartamentos que vamos a construir en los próximos 15 años«. »Junto al alcalde Eric Adams seguiremos invirtiendo en este tipo de proyectos, con teatro y cultura«, dijo Rodríguez.

Por su parte, el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine en su discurso expresó »quiero reconocer a alguien que está aquí en el escenario conmigo; este proyecto no habría sucedido si Ydanis no hubiese luchado, y cuando digo luchado, él puede explicar y testimoniar que esto no fue una lucha fácil. Ydanis, thank you for everything, un abrazo, se te quiere«, precisó.

Además, Andrew Kimball, Presidente y CEO de NYC Economic Development Corporation, destacó las valiosas contribuciones del ex concejal Rodríguez en el proceso de negociación y diseño del plan de inversión; y en su actual rol como Comisionado, en estrecha colaboración con el alcalde, siguen incrementando significativamente las inversiones en las comunidades de bajos ingresos.

Durante la ceremonia, jóvenes de diversos orígenes ofrecieron una presentación conmovedora, destacando la diversidad de la comunidad y cómo a través del arte las distintas historias contribuyen a elevar la calidad de vida, fomentando un ambiente de unidad y comprensión entre personas de diversas procedencias.

Asistieron a la actividad el senador y presidente de la Comisión de Cultura del Senado Estatal, José Serrano, los concejales del área Carmen De La Rosa y Shaun Abreu, también se sumaron personalidades del mundo de la cultura y organizaciones sin fines de lucro.