Director de Desarrollo Fronterizo: el camino le será cerrado a los que no se unan a la campaña

Dajabón,- El director general de desarrollo fronterizo (DGDF) Ramón Tejada, desafíó a los aspirantes a senadores que no se han sumado a la campaña en esta provincia, a que se verán en lo inmediato en las calles y serán acorralados y vencidos en sus apresto, no en mayo, sino ahora.

El funcionario quien es coordinador político en esta provincia, refirió que el actual candidato a senador es Ney Rodriguez, todo aquel que no se sume será perseguido y le será cerrado el paso en el gobierno.

Tejada se prefirió en esos términos al pronunciar un discurso, en el que fueron presentados los candidatos seleccionados en las encuestas y no estuvieron presentes los 4 ex aspirantes a senador por el PRM, el diputado Darío Zapata, el comunicador Salvador Holguín, la ex diputada Severina Gil y el ex senador Mario Torres, quienes han rechazado los resultados de la encuesta porque según fueron comprados por el actual candidato para las elecciones de mayo 2024.

El funcionario de la DGDF y coordinador provincial político, fue enfático en reiterar a sus contrincantes internos en el partido de gobierno que, no jueguen con sus inteligencias, que busquen un entendimiento, pero que no los cuqueen, porque desde hoy estarán en las calles construyendo la victoria.

Dijo que la única sábana que tienen está en el PRM, por lo que no van a permitir que se las corten, por eso reiteró su llamado a la militancia de esa organización política, para que en las próximas elecciones no voten por otra boleta que no sea la oficial, porque estarían traicionando.

Cuatro aspirantes a senador no apoyan actual candidato del PRM en Dajabón

En un video que circula en las redes sociales el ex senador Mario Torres, hace alusión de que un mago que salió de la nada unos días antes, los derrotó a todos en la encuesta, siendo ellos personalidades de alto nivel político, profesional y con trabajos sociales acumulados en la sociedad y comunidad fronteriza.

Destacó que Salvador Holguín, es un comunicador reconocido a nivel internacional, con una amplia trayectoria social, Severina Gil, ex diputada al congreso y con una militancia y servicio toda la vida a favor de la gente, el diputado Darío Zapata, dos veces congresista, fundador del partido y un trabajador incansable que ha logrado la aprobación de importantes proyectos y resoluciones a favor del país. Citó también su caso, que es un estudioso de la política, dos veces senador de la República, con un trabajo social que no se detiene por años, entonces cómo es posible que un mago haya venido y en pocos días gané abrumadoramente la encuesta.

Reiteró su desacuerdo con los resultados de la encuesta y recordó que se verán en mayo en las urnas, en franca alusión de que no los apoyaran para alcanzar la posición.

Sobre los cuatro precandidatos que no apoyan al escogido Ney Rodríguez, también circula una foto juntos y con unas declaraciones anexas rechazando la encuesta.