El objetivo del PLD en esta campaña electoral no es ganar, es mantener la votación que permita continuar siendo un partido mayoritario y para eso necesita al menos un 5% de los votos válidos. Al PLD le urge sacar más votos que la Fuerza del Pueblo para sobrevivir. Esa es la gran prueba de fuego de Danilo Medina, por eso anda cobrando votos en el interior del país y dándole apoyo absoluto a su candidato Abel Martínez. De no obtener la votación requerida, el PLD sucumbirá y tendrá irremediablemente que recorrer el mismo camino del PRSC que no pudo retener sus años de gloria y se convirtió en un partido bisagra a punto de desaparecer. La suerte está echada.