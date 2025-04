Santo Domingo, 22 de abril – La Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiana (Fenattransc), reiteró hoy su solicitud al Gabinete de Transporte del Poder Ejecutivo, para que tome en cuenta las recomendaciones presentadas por ese gremio a través de la “Fórmula Cero Tapones en Santo Domingo”.

Mario Díaz, secretario general de la entidad sindical señaló que esta solicitud surge a propósito del anuncio hecho recientemente por el Ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, de que el gobierno implementará en las próximas semanas 143 medidas orientadas a mejorar el tránsito vehicular en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Díaz, enfatizó que todas las sugerencias formuladas por Fenattransc están respaldadas por la Ley No.63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

Dentro las medidas propuestas por el gremio se destacan las siguientes:

1- Ejecución de la Inspección Técnico Vehicular (ITV) inmediata y obligatoria, para evaluar el estado físico, mecánico y ambiental de los vehículos en circulación.

2- Otorgar el permiso para la Inspección Técnico Vehicular a las importadoras de vehículos con franquicias de los fabricantes automotrices y sus concesionarios en todo el país.

3- Retiro de circulación de aquellos automóviles que no cumplan con los estándares normales de seguridad y emisiones limpias.

4- Instalación de iluminación LED en vías y autopistas, mejorando la visibilidad nocturna y reduciendo el riesgo de accidentes.

5- Implementación de reductores de velocidad en puntos críticos donde se registran altos índices de siniestralidad.

6- Fortalecimiento de la señalización y demarcación vial, garantizando una mejor orientación para conductores y peatones.

7- Implementación de la Línea Roja en Carreteras de Alto Riesgo, (se recomienda la creación de una línea roja en las carreteras de alto riesgo, especialmente en aquellos tramos donde ocurren accidentes de tránsito con frecuencia). Esta línea debe marcar claramente las áreas de mayor peligro y servir para prohibición de rebase de vehículos, lo que reducirá la ocurrencia de accidentes frontales y colisiones.

8- Establecer un registro nacional de los vehículos que se dedican al servicio de taxis y la obligatoriedad de rotularlos con un número asignado por el Intrant, identificando la compañía a la que pertenecen so pena de multas.

9- Establecer un registro nacional de motocicletas que agrupe cada actividad en un renglón de fácil localización:

A) Deliveries.

B) Moto Conchos.

C) Pedidos Ya.

D) Moto Uber

E) Mensajería privada

F) Motocicletas de uso personal.

10- Poner en funcionamiento los corredores de autobuses faltantes, las rutas alimentadoras de dichos corredores y de las paradas del Metro y los Teleféricos.

11- Hacer una evaluación real de la disponibilidad de los fondos establecidos en el artículo 20 de la Ley No. 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, y disponer a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) la ejecución del programa de sustitución de la flota vehicular ordenado por la SENTENCIA número TC/0589/18 del Tribunal Constitucional.

12- Crear mediante ley la Caja de Pensiones y Jubilaciones para Choferes, para que sean pensionados los trabajadores del servicio del transporte de pasajeros y de cargas que sobrepasen la edad laboral o no estén en condiciones de seguir prestando el servicio.

13- Establecer la prohibición de circulación de vehículos con placas pares e impares en horarios específicos, algunos días de la semana.

14- Establecer que los vehículos con placas pares circulen solo de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. los lunes, mientras que los vehículos con placas nones no puedan circular los viernes en el mismo horario. Los domingos y días feriados no se aplicará esta restricción.

15- Prohibir la circulación sin autorización de los vehículos del Estado durante los fines de semana, con excepción de aquellos utilizados por las instituciones de emergencia como la Policía Nacional, el 9-1-1, los Bomberos y ambulancias.

16- Establecer un servicio de transporte estatal gratuito para los pasajeros de 6:00 a.m. a 12:00 p.m. los lunes y viernes, para facilitar la movilidad de la población y disminuir la congestión vehicular.

17- Establecer horarios específicos de circulación de camiones recolectores de basura.

18- Asignación de parte del personal de la Comipol en la DIGESETT; asignar la mitad del personal de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) para mejorar la vigilancia y el control del tráfico.

19- Cobro por Servicio de Asistencia Vial en las Carreteras; establecer un sistema de cobro por el servicio de asistencia vial en las principales carreteras del país, garantizando una respuesta rápida ante emergencias y accidentes.

20- Placa Delantera y Trasera en Vehículos de Motor; establecer la obligación de que todos los vehículos de motor cuenten con una placa delantera y trasera para mejorar la identificación y control de los vehículos en las vías públicas.

21- Establecer que los vehículos de transporte público, como los “carros del concho”, trabajen Interdiario dependiendo del color de la franja fijada en cada unidad vehicular por el Intránt. Esto contribuirá a la regulación del transporte público y a la reducción del congestionamiento vehicular.

22- Paradas permanentes para Motoconchistas: Definir zonas específicas para las paradas permanentes de motoconchistas, según lo establecido por el Intrant, para evitar el caos en las vías y mejorar la seguridad vial.

23- Eliminación del Cobro de Peajes los días feriados; eliminar el cobro de peajes en los peajes establecidos en las avenidas circunvalaciones durante los días feriados con el objetivo de descongestionar las ciudades ubicadas dentro de estos recorridos.

24- Establecimiento de una Tarifa Única de Peaje; establecer una tarifa única de peaje que se aplique a todos los peajes del país, para evitar las disparidades en los costos y simplificar el sistema de cobro.

25- Establecer un modelo único de casco y chaleco para los motoconchistas que se dediquen al transporte de pasajeros, con códigos de identificación y tecnología que faciliten su monitoreo y control.

26- Establecer una tarifa única para los marbetes correspondientes a la inspección técnico vehicular, lo que facilitará su pago y organización en todo el país.

27- La instalación de radares digitales en estaciones fijas en todas las carreteras como medida para mejorar la seguridad vial y controlar el exceso de velocidad.

Mario Díaz destacó que con estas medidas se contribuirá además a reducir los accidentes de tránsito y se mejorará la calidad del servicio de transporte público, lo que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos.