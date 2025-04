Alejandrina Germán, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), destacó que la República Dominicana ha sido históricamente solidaria con el pueblo haitiano, no obstante señalar que el país no puede asumir por sí solo las múltiples problemáticas que afectan a la nación vecina..



Germán respondió a los periodistas que le abordaron previo al conversatorio sobre la Revolución de abril de 1965 realizado en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, organizado por las Secretarías Generales y de Formación Política del PLD.



“Históricamente República Dominicana nunca ha sido inhumana ni arbitraria ni ha herido al pueblo haitiano, siempre hemos sido un país solidario, que le ha apoyado y le ha dado acogida”, explicó Germán haciendo referencia a la queja de organismos multilaterales sobre la implantación del protocolo de verificación migratoria en los hospitales de la República Dominicana.



Reiteró lo dicho con anterioridad por el Secretario General del PLD, Johnny Pujols, a quien acompañaba en sus declaraciones, de que en los días venideros el Partido de la Liberación Dominicana se referirá de manera amplia al tema migratorio, que abordó en la pasada reunión del Comité Político.



La también titular de la Secretaría de Formación Política del PLD señaló que el país no puede asumir por sí solo las múltiples problemáticas que afectan al país vecino: “No estamos en condiciones de asumir toda la problemática que afecta a Haití. Se requiere un apoyo internacional de muchos países”, explicó Alejandrina Germán.



De su lado, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, considera que el Gobierno debe encontrar mecanismos para resguardar la frontera del país sin perjudicar ni desconsiderar a ninguna persona.