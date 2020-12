Kimberly Taveras renuncia como ministra de la Juventud

Santo Domingo. - Kimberly Taveras Duarte informó este lunes que ha decidido apartarse definitivamente del cargo como Ministra de la Juventud, debido a que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) aun no ha concluido las investigaciones que realiza con relación a la procedencia de su patrimonio.

En una carta que envió al presidente Luis Abinader, Taveras explicó que a casi dos meses de haber tomado licencia en su cargo, aun el Ministerio Público no ha concluido las indagaciones, lo que ha afectado su tranquilidad personal, la de su familia y la de las actividades profesionales y políticas.

"Estoy consciente de que no puedo seguir sometiendo al ministerio a la incertidumbre administrativa actual, sin que eso lacere mis principios. En ese sentido, y en aras de que mi búsqueda de justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro Gobierno, hoy me aporto definitivamente de ministra de la Juventud", anaunció.

Te recomendamos:

Taveras resaltó que es una joven de La Guáyiga, graduada con honores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y que se destacó en la política por su trabajo comunitario, enfrentando al sicariato que quiso apoderarse de Pedro Brand.

"Ahora me debo enfrentar al sicariato moral, que como ayer pretende evitar quelas jóvenes mujeres de La Guáyiga y de otras Guáyigas del país sean reconocidas, lo cual haré con la misma determinación y gallardía que me caracteriza", aseguró.

Dijo esperar que "esa justicia independiente" tenga la valentía de reconocer a los inocentes, porque entiende que solo así se podrá ser garante de que los jóvenes de hoy y de mañana, sin importar de dónde vengan, puedan gozar de la anhelada justicia a la que el Gobierno de Abinader le ha dado el "primer aire de libertad".

El 26 de noviembre la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) depositó ante la PEPCA, documentación relativa a la investigación de oficio que realiza el órgano persecutor sobre la ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras Duarte.

El órgano rector informó que los documentos aportados al Ministerio Público están relacionados con el proceso de licitación AMBC-LPN-001-2017 realizado por la Alcaldía Municipal de Boca Chica para la recolección, transporte y vertido de seis mil toneladas de desechos sólidos no peligrosos domésticos, cuya adjudicación recayó sobre la compañía OAR Imperio S.R.L, vinculada a Taveras Duarte, por la suma de RD$2,625,000.00.

La institución también destacó que recibió y analizó documentación relevante de manos de la Junta Municipal de La Guáyiga, a la luz de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones de bienes, servicios y obras, la cual servirá al PEPCA para profundizar en sus investigaciones.

Otro de los documentos depositados por la unidad especializada de investigación de la DGCP tiene que ver con la ejecución del contrato OB-OISOE-MP-040-/2013, suscrito entre la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) y el Consorcio Consmara-Seminsa, en el marco de la Licitación Pública Internacional Núm. LPI-001-2013, para la remodelación y equipamiento de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar.