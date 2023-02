Lisa M le recuerda a Ivy Queen quién es la pionera del reggaetón

La cantante puertorriqueña Lisa M salió al paso de la condecoración que los Premios Lo Nuestro le concediera a su compatriota Ivy Queen y le dedicó unas palabras.

Ivy Queen recibiño recientemente el homenaje de los Premios Lo Nuestro con el galardón del ‘Legado Musical’, convirtiéndose en la primera mujer en recibir esta distinción. «La caballota» presume constantemente de ser la primera mujer en el género urbano.

Sin embargo, no todos concuerdan con eso. Lisa M, quien grabó por primera vez en 1989 apoyada por Vico C, fue bastante contundente en sus historias de Instagram al asegurar que ella fue la primera mujer en cantar reguetón, por lo que muchos asumieron que su mensaje iba dirigido a Ivy Queen.

“Mientras algunas y algunos siguen tratando de cambiar la historia de quién fue la primera, yo me estoy preparando. Solo recuerden que Dios nunca dejas a sus hijos en vergüenza”, escribió en principio Lisa M, quien otrora alcanzó gran popularidad con temas como Tu pum-pum y Menéalo.

“Yo soy la que sin mí no nace ni la raíz ni la ramita”, remató Lisa M, quien además es compositora, bailarina y productora discográfica de rap, hip hop, merengue house, reguetón y trap.

La «advertencia» de Lisa M

Posteriormente, colocó otra publicación en su Facebook con un largo texto donde asegura que hay personas en el género urbano que pretenden cambiar la historia y borrar su aportación al movimiento.

“Hace mucho tiempo existe una agenda dentro del género urbano para borrar la verdadera historia. Amuchos y a muchas le incomoda y lastima su ego de grandeza lo que olvidan es que por más que traten no podrán borrarla. Quisiera desahogarme pero todavía no es el momento me estoy preparando para eso (…). Ya basta de esa señora seguir tratando de tomar un sitial que no le pertenece. Yo no tengo nada en contra de nadie y le doy mérito a quien lo merec. Mejor dicho, respeto la dedicación trabajo y lugar de los demás. No padezco de egocentrismo ni tengo aires de Grandeza”, escribió Lisa M.