Petulante es un adjetivo que si bien hoy día se usa como una exagerada presunción, viene del latín petulantis, que significa descarado, provocador, desvergonzado y atrevido, que reclama de los demás con insolencia.



Impedir de manera petulante el acceso a la prensa que se convocó para una actividad del MAM, a una conferencia que ofrecía la arqueóloga Katherine Martínez, fue un error del director de prensa (según se presentó) de la Dirección de Museos.



No sólo maltrató a la prensa con su NO rotundo, según cuenta la colega Anibelca Ramírez del periódico El Nacional. Demostró una torpeza muy grande con enviarlos afuera del Museo a verlo a través de una pantalla con mala calidad visual y auditiva. Al decirle que así no se podía hacer el trabajo, respondió que enviaría un video al fin de semana.



Agregar a modo de corolario: “Yo sé cómo se manejan los eventos, yo estoy capacitado para eso”, demuestra justamente todo lo contrario. No solo está incapacitado para manejar la prensa en un evento, sino para tener absolutamente ningún contacto con asuntos de prensa o relaciones públicas, ni de eventos, porque ha demostrado no tener la sensibilidad necesaria.



Un director de comunicaciones es el primer encargado de defender la presencia de la prensa, ayudarla a hacer su trabajo, defender incluso con sus jefes la necesidad de la presencia periodística y de su colocación en un evento de manera que puedan realizar su labor de forma satisfactoria. A los periodistas y camarógrafos debe verlos como colaboradores y amigos. Mantener buenas relaciones para viabilizar que el resultado del trabajo que realizan en los museos tenga el espacio merecido en los periódicos o los noticieros de televisión.



La petulancia, la ignorancia y la sinrazón en este caso, indignan.



Carlos Andújar, director de Museos, me ha pedido que le consiga un periodista que se haga cargo.



Hace falta alguien que tenga empatía y comprensión profunda del trabajo del periodista, de su dinámica. Comedido, humilde, antónimos de petulante. Eso.



Los embates contra la prensa no se pueden permitir, ni el más mínimo. ¿Alguien recuerda la Ley del DNI? ¡Alertas!