Email it

La felicidad de muchos no es más que la tristeza maquillada de una mayoría, ya que fingir ser feliz es la tendencia y la exageración es la nueva forma de belleza. Son tiempos donde parecer lo es todo, los síntomas son la enfermedad y cualquier cosa puede caducar con un cambio de opinión. Y dado que la felicidad se basa en sentir, hace falta encontrar las fuentes la fortaleza que sostiene la felicidad cuando fingir no tiene sentido… ¿Quién le quita la máscara a tu estado de ánimo? ¿Cuál será el nuevo filtro para corazones rotos? ¿Un código QR? ¿Cuántas piezas necesitas para recobrar tu identidad? Sabes la felicidad no puede darte identidad solo satisfacer tu ego, pero Dios puede darte paz y saciar tu alma. ¿Qué dirán tus seguidores?