Email it

De manera simultánea y casi en forma automática desde todos los rincones del mundo, lo que incluye al Gobierno dominicano, ha habido un vigoroso rechazo al intento de asesinato en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, lo que es un buen termómetro para calibrar que se viven otros tiempos en los que no hay espacio y no pasan inadvertidos hechos de esta naturaleza, no importa dónde ocurra porque sus promotores quedarían aislados y con la condena de la comunidad internacional. Lo de Argentina se trató solo de una intentona, por lo que por la magnitud de la reacción quedó claro al que se ponga a inventar, sea persona u organización, sucumbiría ipso facto y su tiempo de impunidad duraría menos que una cucaracha en un gallinero.