Las exigencias de Romeo Santos, según Saymond Díaz

Romeo Santos, pese a lo que parece, no es un artista de muchas exigencias a la hora de llevar su música a un país. De los gustos del cantante, quien está en República Dominicana desde el pasado lunes para el cierre de su “Formula Vol. II”, el empresario artístico Saymond Díaz aseguró que lo único que el “King” exige es un cognac Courvoisier XO, que no venden en todos lados.

“Romeo no es de los que piden cosas extravagantes. A él le gusta ese cognac y si él quiere beberse un trago y no hay, te puedo decir sí hay problemas”, dijo a elCaribe.

Resaltó que al intérprete de “Propuesta indecente” le gusta estar tranquilo en su camerino, junto a su equipo, antes de cada presentación. “No es un tipo complicado, para ser un hombre que se la pasa viajando no tiene exigencias; hay artistas que me han pedido hasta mesas de ping pong en el camerino”, puntualizó.

Para el concierto de esta noche, el Díaz dijo que espera alrededor de 13 mil personas y que han condicionado el área para que la lluvia no sea un motivo de preocupación y exhortó al público a usar vestimenta cómoda por ser un concierto al aire libre.

Saymond Díaz indicó que un grupo de autobuses estarán transportando a los visitantes desde el parqueo hasta el área del concierto, el cual pretenden iniciar a las 8:30 de la noche, con la apertura de Gabriel.

Sobre la posibilidad de algún invitado, explicó que normalmente estas gestiones las hace el artista directamente. “Muchas veces me entero cuando el artista llega o cuando lo veo en tarima. Cuando es sorpresa a Romeo le gusta que sea totalmente sorpresa, con esto no quiero decir que tiene alguien, sino que desconozco esa parte”, concluyó.