Santos firma el decreto para el plebiscito por la paz

31/08/2016 12:00 AM - AP

Bogotá. El presidente Juan Manuel Santos firmó ayer el decreto que convoca a un plebiscito el 2 de octubre para que los colombianos manifiesten su apoyo o rechazo a los acuerdos de paz firmados entre su gobierno y las FARC. La firma del documento se llevó a cabo en la sede de Gobierno un día después de que el Congreso diera vía libre por amplia mayoría a la convocatoria propuesta por el jefe de Estado. En la Cámara de Representantes la iniciativa recibió 127 votos a favor y 15 en contra, mientras que en el Senado obtuvo 71 votos positivos y 21 negativos. “Hoy damos un paso más hacia la paz. El plebiscito es ahora una realidad”, dijo el mandatario en un acto en el que estuvo acompañado por todos sus ministros.



El decreto incluye la pregunta que se hará a los votantes: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”. Según el gobernante, “es una pregunta clara y sencilla que no da lugar a ninguna confusión”, algo con lo que no están de acuerdo los críticos del proceso de paz, que cuestionaron la forma en que está planteada.



Reacciones



“Es un engaño, es una pregunta que induce a la gente porque, ¿quién no quiere una paz estable y duradera?”, dijo el senador Ernesto Macías, del opositor Centro Democrático que encabeza el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).



El también senador Roy Barreras, del oficialista Partido de La U y negociador del Gobierno en el proceso con las FARC, indicó que la pregunta es “el título original del acuerdo” entre el Gobierno y la guerrilla. Por su parte, el presidente del Congreso, el senador Mauricio Lizcano, comentó que “estamos listos para recorrer el país con la pregunta”, mientras el también legislador opositor Alfredo Rangel escribió en su cuenta de Twitter que “es tramposa porque induce al votante con juicios de valor”.