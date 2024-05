El concepto de sanidad vegetal se desprende de una disciplina que aplica un conjunto de medidas destinadas a mantener la salud de las plantas, sobre todo las que consumen los seres humanos y las que nutren a los animales que forman parte de la cadena alimentaria.



Esta disciplina incluye el control de las plagas que atacan a los vegetales, la prevención para evitar que aparezcan y también para impedir que se dispersen de una región a otra con el transporte y el tráfico humano.



El Día Internacional de la Sanidad Vegetal se celebra todos los años el 12 de mayo, con el propósito de resaltar la importancia que tiene la protección de las plantas para la salud humana, para generar un entorno saludable y cómo impacta un medio ambiente con cultivos sanos en la erradicación del hambre, en reducir la pobreza y generar mayor desarrollo económico.



No se trata solamente de los cultivos alimenticios, hay vegetales no comestibles que también generan ingresos vitales para poblaciones enteras, como el algodón, que cuando es atacado por el picudo del algodonero, su peor enemigo, se pierden cosechas enteras.



Las plagas pueden ser insectos, como las langostas o la mosca de la fruta, aves invasoras o microorganismos, y combatirlas, trabajar en su prevención y erradicación es una tarea laboriosa que debe ejecutarse todo el tiempo, desde la siembra hasta el momento de la recolección.



La celebración del Día Internacional de la Sanidad Vegetal tiene también una estrecha relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para el año 2030, respecto a eliminar el hambre y la desnutrición, reducir la pobreza y proteger el medio ambiente.



Una manera de contribuir con la sanidad vegetal es no contaminar los lugares de esparcimiento, recoger la basura y eliminarla en los contenedores autorizados, no arrojar latas ni envases plásticos ni colillas, ni otros desechos, en sembradíos o campos de cultivo, eso es cuidar el medio ambiente para que tengamos ecosistemas saludables.



Si tomamos en cuenta que las plantas constituyen el 80% de los alimentos que consumimos, que además generan el 98% del oxígeno de la tierra, tendremos una idea de lo importantes que son para la vida humana, y es que la supervivencia futura dependerá también de que tengamos cultivos saludables, por consiguiente, cuidar la sanidad vegetal es defender el planeta, es proteger la vida.