Expresidentes de CMD valoran preacuerdo por el sector salud

Dos expresidentes del Colegio Médico Dominicano (CMD) saludaron ayer el preacuerdo al que arribaron el pasado jueves las autoridades gubernamentales y del gremio que aglutina a los profesionales de la medicina, en aras de mejorar el sistema de salud público.

Senén Caba y Pedro Sing valoraron por separado la actitud de madurez asumida por el Gobierno y el actual presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, y el hecho de que se haya acordado mantener las cuatro horas laborables de los galenos, tema que había bloqueado el avance de las negociaciones.



“Lo más importante es felicitar, tanto a la doctora Altagracia Guzmán, tanto al Gobierno central, en la persona de Gustavo Montalvo, y al doctor Waldo Ariel Suero, que todo el mundo esperaba que iba a transitar el camino del pasado, con relación a los paros y a las huelgas. Sin embargo, ha demostrado que él tiene capacidad también para negociar para que haya una mejoría sustancial no sólo hacia el pueblo en términos de salud, sino en el bienestar de médicos y médicas”, dijo Pedro Sing.



En tanto, Senén Caba, presidente del CMD durante el periodo 2009-2011, dijo que resulta auspicioso que el Gobierno haya desistido de aumentar la cantidad de horas de trabajo de los médicos, y que haya expresado su interés de convocar a concursos para llenar las plazas de los médicos pensionados.



Sin embargo, advirtió que los médicos se mantienen expectantes con respecto al incremento salarial, el que considera no debe ser menor de 50%. “Eso que lo den por sentado. No vamos a aceptar un 25%, eso no llena las expectativas”.



Sing pide aplicar ley carrera sanitaria



En cambio, Pedro Sing, considera que el tema salarial debe regularse no en términos porcentuales, sino acorde a la Ley 395-14, de Carrera Sanitaria, que establece una serie de parámetros para el salario base y los incentivos médicos.



“Mientras eso no se haga, más adelante, en dos años, volveremos al mismo tema de aumento salarial. Necesitamos cumplir con las leyes que el señor Presidente ha promulgado, y esa es una de ellas. Eso de aumentar un 25, un 40, un 60 por ciento, ahorita la inflación impacta. El médico debe trabajar basado en horas, o en resultados, o en evaluación dedesempeño, parámetros contenidos en la ley”.



Sing dijo que la legislación establece compensaciones y beneficios para los médicos, y que una forma de compensar puede ser indexar la inflación cada año al salario; pagar debidamente las guardias presenciales, la investigación, la docencia y las visitas a las comunidades.

Aunar esfuerzos para mejorar sistema de salud

Insistió en trabajar para disminuir la mortalidad materno- infantil, las enfermedades transmisibles, endémicas como el dengue, zika, chikungunya, leptospirosis y la malaria. “Debemos trabajar juntos y convocar voluntades para impactar positivamente, las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, así como las enfermedades bronco pulmonares que están diezmando los presupuestos de salud”.