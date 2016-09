Capriles denuncia hostigamiento de oficialistas

09/09/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Caracas. El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles denunció el jueves que fue demorado varias horas en el aeropuerto de la Isla de Margarita por partidarios del gobierno armados y encapuchados. El tenso enfrentamiento finalizó después de la medianoche del miércoles cuando los hombres se alejaron de una zona vecina al reclamo de equipajes donde supuestamente aguardaban a Capriles. El dirigente opositor dijo que estaban armados aunque no se pudieron ver las armas en un video que divulgó a través de Periscope.



El video enviado por el excandidato presidencial muestra a un pequeño grupo de personas golpeando un ventanal y alzando un cartel con la leyenda “¡Fuera de Margarita, Capriles!”.



Sin embargo, Richard Fermín, alcalde de la ciudad de La Asunción en Margarita, dijo en una conversación telefónica que “grupos armados y encapuchados” intentaron agredir a Capriles “con el amparo de la Guardia Nacional”.



“Es inaceptable que en una instalación bajo control militar como es el aeropuerto grupos armados actúen, se muevan impunemente por el aeropuerto y no haya castigo”, comentó Fermín, quien indicó que ni Capriles ni ningún miembro de su grupo resultó herido durante los incidentes. El 17 y 18 de septiembre se realizará en la isla la cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), formado principalmente por países en desarrollo.



Capriles, también gobernador del estado central de Miranda, exhortó a los países miembros del Movimiento estar atentos a los acontecimientos que se producen en Margarita. “Embajadores de países NOAL vamos a cumplir tres horas sitiados por bandas armadas en el aeropuerto de Margarita sede de la próxima cumbre”, escribió Capriles a través de su cuenta en la red social Twitter antes de antes salir de la terminal en la madrugada del jueves. La oposición apuesta a realizar este año el referendo como salida a la crisis económica y social que golpea a Venezuela.