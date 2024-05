Con el 36.63% de votos emitidos, el candidato presidencial del PRM y aliados aseguraba la reelección; el mandatario dice que no les fallará a los ciudadanos de su país. Leonel y Abel lo felicitaron.

Los candidatos opositores felicitaron al mandatario cuando falta computar cerca del 30% de colegios

Las proyecciones se cumplieron. Luis Abinader ha sido reelecto presidente de la República, en primera vuelta, por lo que ha recibido el reconocimiento de los candidatos que competían con él en la contienda electoral celebrada ayer.



Con una proyección en la que duplica el número de votos obtenidos por el contrincante más cercano, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo (FP) y quintuplica los votos obtenidos por Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abinader es el virtual presidente constitucional para el período 2024-2028.



Al cierre de esta edición, en el portal de la Junta Central Electoral (JCE) se reportaba que con el 69.84% de los colegios electorales computados y el 36.36% de los votos emitidos, Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados, tenía 1,708,692 votos con un 58.87%.



En su discurso a la población, en la casa nacional del PRM, donde felicitó al pueblo por el civismo mostrado durante la jornada electoral, el presidente de la República manifestó que no defraudará la confianza recibida.



“Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré. No les fallaré y por encima de cualquiera sentimiento partidista, está mi lealtad y orgullo y mi compromiso es con el pueblo dominicano”, enfatizó a la multitud de simpatizantes en las afueras de la casa nacional del partido.



“Hoy se ha escuchado la palabra de los dominicanos, aprobando el esfuerzo, hasta ahora este gran esfuerzo que hemos realizado con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Lo hicimos para recuperar la economía, garantizar la protección social y para fortalecer nuestras instituciones”, continuó diciendo.



Reconoció el gesto de los candidatos Abel Martínez y Leonel Fernández, por llamarlo para felicitarlo por su victoria electoral.



También felicitó a la Junta Central y a los observadores nacionales e internacionales por considerar que han hecho un trabajo independiente e intachable.



Acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, la reelecta vicepresidenta de la República, Raquel Peña y el presidente del partido, José Ignacio Paliza, Abinader enfatizó que respetará la Constitución y no intentará modificarla para volver a aspirar a la presidencia, una vez concluya su mandato.



“Porque garantizaré al país promover una reforma constitucional, que espero que sea la última, que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso, es la última porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, mi compromiso y será parte de mi legado”, enfatizó.

Considero que el mensaje de las urnas son una clara demostración de que los cambios que se han hecho, van a ser irreversibles.



Candidatos felicitan a Abinader



El tres veces presidente de la República, cuyo partido desplazaría del segundo lugar al PLD, de acuerdo a las proyecciones, ya que tiene 27.87% de los votos emitidos, escribió un mensaje de felicitación a Abinader vía red social X.



“Esta noche llamé por teléfono al presidente Luis Abinader para reconocer su triunfo electoral y desearle éxitos en su gestión”, escribió el expresidente de la República.



En tanto que Martínez, candidato del PLD, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales expresó su agradecimiento a cada dominicano que acudió a las urnas a honrarlo con su voto.



“Como demócratas que somos, aceptamos el resultado de las urnas, pero por todo nuestro compromiso con la historia, estamos obligados a ser críticos de los mecanismos utilizados por el Gobierno en este proceso electoral”, manifestó.



Con unos resultados de un 10.73% de los votos emitidos, el político aseguró que comienza una nueva etapa de renovación, de reactivación y de reorganización, “porque somos un partido que escucha y que sabe cómo trabajar mano a mano con la gente”.



La candidata por el partido Opción Democrática, Virginia Antares, quien tiene un 0.53% de los votos, también extendió un mensaje al mandatario reelecto.



“Mi reconocimiento al pueblo dominicano por su participación cívica en las elecciones de hoy. Le deseo éxito al presidente @luisabinader en este nuevo mandato; que el bienestar de la gente sea la prioridad en esta gestión”, escribió en su cuenta de X.



Junta felicita al pueblo



El presidente de la JCE, Román Jáquez destacó la participación y el ejemplo cívico del pueblo dominicano en el país y el exterior, al ejercer el derecho al voto, así como el trabajo de los funcionarios electorales.

“Este ha sido un proceso electoral íntegro, seguro, transparente y abierto al mundo, como lo demuestra el despliegue de 21 misiones de observación electoral, integradas por 551 observadores internacionales”, manifestó Jáquez cuando dejó formalizado el acto de transmisión de los resultados electorales.



Mandatarios



El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, felicitó a su homólogo dominicano “por el triunfo electoral”, una felicitación que trasladó también a la población del país caribeño por el “ejercicio democrático”.

“Felicito al presidente Luis Abinader por el triunfo electoral y al hermano pueblo dominicano por el ejercicio democrático de hoy”, afirmó Cortizo en X.



El Gobierno de Venezuela felicitó Abinader por su reelección en primera vuelta como presidente de República Dominicana y le ratificó una invitación a trabajar juntos para hacer de Latinoamérica una zona de paz.



En un comunicado, Caracas saludó “al pueblo dominicano y a sus instituciones por la destacada participación en la jornada” y deseó al presidente Abinader “gran éxito en el progreso y bienestar de su nación en este ratificado voto de confianza que ha recibido de sus electores para dirigir las riendas de su país”.



Informe PC sobre las irregularidades

En su informe en la tarde de ayer, Participación Ciudadana dijo las mismas violaciones a las leyes electorales en lo referente al proselitismo alrededor de los recintos electorales, que en forma consolidada alcanzó el 36% de los recintos. El caso más frecuente fue el del PRM, con un 33%, seguido por el PLD con un 28%, la Fuerza del Pueblo con un 22% y 10% el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).



Explicó que otro aspecto que sigue presente en los procesos electorales son los indicadores de compra y venta de votos y manejo de dinero en efectivo. Estas actividades fueron reportadas en el 21% de los recintos.