Migración vigila flujo de venezolanos en el país

Las autoridades migratorias de la República Dominicana informaron que vigilan las “entradas y salidas” de ciudadanos venezolanos, quienes no requieren de un visado para ingresar al país. “Estamos tomando los controles”, dijo el director de Migración, Máximo William Muñoz Delgado, tras ser preguntado por la prensa por la presencia, cada vez más frecuente, de venezolanos en calles del país.



Las autoridades dominicanas, aseguró el titular de Migración, “estamos chequeado las entradas y las salidas y las cantidades de veces que entran y salen (los venezolanos)”.



No obstante, reconoció que “tenemos una problemática” y que, recordó, los venezolanos no requieren de visado para ingresar a la República Dominicana.



Hay varios acusados por robo



En las últimas semanas la Policía Nacional dominicana informó de la detención de varios venezolanos acusados de robos y asaltos en varios puntos del país.



Uno de los casos más recientes fue el de finales de agosto, cuando autoridades policiales detuvieron a cinco hombres venezolanos en la zona de Santo Domingo Este, por su presunta participación en asaltos a mano armada, en contra de personas que portaban relojes y prendas de lujo. Por este caso ya fueron imputados por el Ministerio Público.



Cifras del Banco Central dominicano indican que en julio pasado Venezuela se situó en la cuarta posición, con 4,262 nacionales, de las nueve naciones que más turistas aportaron al país, una importante cifra si se toma en cuenta que en ese mismo mes de 2015 esa nación no apareció en dicho listado.