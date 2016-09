Director del INDRHI advierte sequía no ha terminado

18/09/2016 10:31 AM - Redacción

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), advirtió que pese a las lluvias que han estado cayendo en los últimos meses en todo el territorio nacional, la sequía que ha afectado al país por más de dos años todavía no ha desaparecido.

El Ingeniero Olgo Fernández puso como ejemplo de esa situación, el hecho de que la mayoría de los embalses de las presas que hay en la República Dominicana están operando con un 50 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Fernández explicó que por eso resulta imprescindibles de que las fuerzas vivas del país, se aboquen a discutir y concertar un Gran Pacto Nacional del Agua, para garantizar la disponibilidad del preciado líquido por las próximas décadas.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el funcionario calificó como un hecho histórico y trascendental el que el presidente Danilo Medina haya definido este periodo de gobierno como el cuatrienio del agua.

Igualmente destacó la importancia que están teniendo las visitas sorpresas que está realizando el primer mandatario, las cuales van en la dirección de revertir el proceso de desforestación de las montañas del país donde nacen las principales cuencas hidrográficas.

“Para muchos ciudadanos entienden que la sequía que nos estuvo azotando hasta febrero de este año desapareció, y no es así, la sequía no ha desaparecido porque la mayoría de los embalses todavía están en proceso de recuperación, o sea tienen un vaso disponible para almacenar agua de más de la mitad”, insistió el director del Indrhi.

Puso como ejemplo que la presa de Tavera tiene una cota para almacenar de 3.20 y 3.23, pero ahora está operando en la cota 3.17, y así sucesivamente se encuentran todos los embalses de las presas del país.

“Todas las presas tienen una capacidad suficiente para almacenar alrededor de mil 200 millones de metros cúbicos, es decir en las 34 presas que tenemos en todo el país, lo que significa que debemos recuperar esa capacidad total en lo que nos queda de la temporada ciclónica que concluye el 30 de noviembre”, Explicó el ingeniero Olgo Fernández.

Sostuvo que con eso se garantiza una disponibilidad hídrica para el próximo año, que no se sabe si será bueno o de sequía, razón por la cual mientras no se garantice almacenar las aguas en los embalses para ser utilizadas en el 2017, entonces se puede afirmar que la sequía no ha desparecido.

“Faltan alrededor de mil 200 millones de metros cúbicos, a Tavera le faltan 250, a Sabana Yegua 300 millones, a Monción le faltan entre 250 y 300 millones, Hatillo 150, Rincón 125, Valdesia 200 millones, a Sabaneta 120 millones, o sea estoy hablando de las grandes presas”, apostilló el ingeniero Fernández.

Reiteró que los vasos de esas presas están hábiles para recibir esos volúmenes de agua, y así garantizar el líquido para el 2017, ya que la única agua que se puede usar con regularización es la que se encuentra almacenada en las presas.

Urge la concertación del Pacto Nacional del Agua

El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández reiteró la necesidad que tiene la República Dominicana de firmar un Gran Pacto Nacional del Agua para ser ejecutado en los próximos 20 años.

Fernández explicó que para tales fines la institución que dirige ha preparado un plan que está socializando con todas las fuerzas vivas del país, para que el presidente Danilo Medina pueda asumir el compromiso de llevar a cabo esa iniciativa.

“En ese caso al presidente Medina le van a tocar los primeros cuatro años del Pacto que es a 20 años, y luego el próximo gobierno que le suceda le dé continuidad con el objetivo de resolver el problema del agua”, explicó el funcionario.

Dijo que dentro de ese pacto se contempla la construcción de nueve grandes presas, 52 medianas y pequeñas presas y 70 reservorios de almacenamiento diversos desde 50 mil metros cúbicos hasta 150 mil, 200 mil y 225 mil.

“Nosotros no solo estamos obligados a seguir produciendo agua, sino también a seguir almacenando agua, porque en estos momentos el país solo puede almacenar y regular el 14 por ciento de las aguas superficiales”.

Aclaró que eso significa que el 86 por ciento de las lluvias que caen a nivel nacional se pierden porque no hay medios como regularlas, porque muchas de ellas se regulan con obras de toma directa que solamente pueden ser aprovechadas cuando el río está en crecida.

Explicó que luego de haber discutido el plan con los distintos sectores del país, el presidente Danilo Medina convocará a la Mesa del Agua y trazará las líneas maestras sobre el enfoque que él quiere darle a lo que ha definido como el cuatrienio del agua.

Olgo Fernández dijo que tanto las grandes presas, como las medianas y pequeñas, así como los reservorios tienen un costo total que ronda los 88 mil millones de pesos.

Aclaró que como se trata de un plan a 20 años, a cada gobierno le tocaría financiar unos cuatro mil millones, es decir a mil millones por año, lo que no significaría una carga pesada para una sola administración.

Agregó que además de que se puede recurrir al financiamiento externo, con esos recursos no solo se construirán las obras citadas anteriormente, sino que también se le dará mantenimiento a las que existen en la actualidad.