El Festival de Cannes, que se celebrará del 14 al 25 de mayo, presentará el nuevo cortometraje de la Judith Godrèche.

El corto destaca las historias de víctimas de violencia sexual. Estas experiencias individuales se suman a las suyas y subrayan su naturaleza tristemente universal.

El Festival de Cannes desea así dar resonancia a estos relatos personales, según una nota enviada a la prensa acreditada.

Hace tres meses, la industria cinematográfica francesa realizó un rotundo llamamiento a la acción y a la responsabilidad colectiva. La lucha contra los persistentes abusos sexuales sorprendió por su fuerza y valentía, su claridad y seguridad. Y fue mucho más allá de los límites del Séptimo Arte para interrogar a toda la sociedad, que lucha por abrir los ojos.

Judith hace pocos años (Fuente externa)

Un mes después, el 23 de marzo de 2024, Judith Godrèche recurrió a la escritura y el cine y reunió a un grupo de mujeres y hombres. Estas personas habían compartido con ella sus experiencias traumáticas.

“De repente, ante mí se encontraba una multitud de víctimas, una realidad que también representaba a Francia», dijo.

«¡Eran tantas historias de todos los orígenes sociales y de todas las generaciones!”, confesó Judith Godrèche.

“Entonces la pregunta fue, ¿qué iba a hacer con ellos? ¿Qué haces cuando te sientes abrumado por lo que escuchas, por la gran cantidad de testimonios?».

El 29 de febrero se presentó junto a otras actrices ante una comisión del senado francés.

La confesión de Judith

Judith, de 51 años, confesó hace un tiempo haber sido violada a los 15 años por el director francés Benoît Jacquot, entonces de 39 años.

Como los hechos han prescrito, ella optó por hacerlo público.

Tal y como dice el periódico El Mundo: «Con la última reforma legal de 2021, en Francia se pueden perseguir abusos sexuales contra un menor hasta 30 años después de haber superado la mayoría de edad si lo denuncia la víctima».

Godrèche aseguró que los testimonios de violaciones y abusos sufridos por otras actrices, le llevaron a demandarlo. Incluso algunas confesiones del propio Jacquot, heredero de la «nouvelle vague», y director de películas como ‘Les mendiants’ o ‘Sade’.

Benoît Jacquot y Judith Godrèche (Fuente externa)

La relación entre ambos nació en el rodaje de ‘Les mendiants’ (1988), cuando ella debutó en el cine. En alguna entrevista el director había incluso alardeado de ello y admitido que posiblemente no había sido legal, dada la diferencia de edad entre ambos.

Pero Godrèche ha querido subrayar ahora que fue una relación marcada por la autoridad que el adulto, además de director de cine, tenía sobre la menor. Que por su parte quería hacer carrera en el séptimo arte, y también que estuvo cargada de abusos y violencia.

La actriz carga, además, contra todo el mundillo del cine, que conocía las prácticas del director. Que no se hizo nada para impedirlo.

Según El Mundo, de España, él dijo que entre ellos existió una relación de enamorados.

«Ella tuvo un papel determinante, extremadamente favorable, que aclaró mi vida», expresó.

«Yo sufría, no quería hacer más películas y ella me sacó del pozo«, señaló el director. Llegó a decir que «fue ella la que (le) tuvo dominado durante seis años». «Si no se hubiera ido, seguirían juntos».

Jacquot precisó que la primera relación sexual fue cuando ella tenía 15 años. Que entonces se consideraba la edad mínima para que una relación sexual no fuera delito.

También que en ningún momento sintió «el menor signo de desaprobación» de parte de la actriz. A ella le reprochó buscar «notoriedad» para promocionar la serie que protagonizó en 2023 en el canal Arte.

Judith Godrèche y Benoît Jacquot, cuando ella tenía 15 (Fuente externa)

El turno de la ofendida

Este es su desquite. El de aquella chica de 15 años. Y más que reconstruir un paisaje audiovisual íntimo, creó una película en forma de pieza coral.

La componen relatos personales contados en fragmentos y escenificó este viaje amargo pero salvador.

Lo hizo desde el dolor sin palabras hasta el comienzo de la liberación a través de las palabras con unas 1.000 personas.

La música, la danza, las imágenes y el mundo de la imaginación les ofrecen un espacio tan físico como simbólico.

Estar juntos, en plena calle, a plena luz del día, y ocupar la ciudad como gesto militante. De eso va el cortometraje.

Moi aussi (Yo también), en la Sección Oficial 2024, se proyectará en la ceremonia de inauguración de Un Cierta Mirada.

Esto ocurrirá en la Sala Debussy del Palacio de Festivales y en el Cinéma de la Plage, con entrada gratuita, el 15 de mayo.

La actriz, directora, guionista y productora Judith Godrèche ha aparecido en casi medio centenar de películas.

Comenzó su carrera cinematográfica en 1981 con L’Été prochain (El próximo verano), de Nadine Trintignant. Desde entonces ha desempeñado numerosos papeles en películas, seriales de televisión y obras de teatro.

Nominada a varios premios César, Judith Godrèche ha trabajado con cineastas de todo el mundo. Entre ellos Sophie Fillières, Cédric Klapisch, Park Chan-wook, Olivier Assayas. También Jerzy Skolimowski, François Ozon y Tonie Marshall.

En 2010, escribió y dirigió su primera película, Toutes les filles pleurent (Todas las chicas lloran). En 2023 una serie suya ha ganado popularidad en el canal Arte.

Moi aussi (Yo también) finalizada este año 2024, fue escrita y dirigida por Judith Godrèche. Y fue producida por Didar Domehri de Maneki Films, según datos del Festival de Cannes.