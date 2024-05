La Policía de Houston apresó a tres hombres presuntos implicados en la muerte del hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados en República Dominicana, durante un tiroteo ocurrido el 01 de abril, informó un despacho de ese cuerpo policial.

Los sospechosos fueron identificados como Hernán Torres, de 50 años de edad, Hernán Torres Jr., de 25 y Hernando Torres, de 19, quienes están acusados ​​de asesinato en el Tribunal Estatal de Distrito 338.

Por el parecido y sus nombres, podría tratarse de un padre y sus dos hijos, los responsables de la muerte de Luis Alfredo Pacheco, de 34 años.

ARRESTED: Booking photos of Hernan Torres, Sr. 50, Hernan Torres, Jr. 25. & Hernando Torres, 19, now charged with murder in this fatal shooting at 2490 S. Wayside Drive.



