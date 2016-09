La artesanía; difusión de tradiciones y costumbres del folklore dominicano (3 de 6)

En Higüey, un rasgo cultural es la vestimenta que desde tiempos lejanos se refleja en la religión. El blanco, pulcritud; los colores primarios que equivalen a la alegría del puro folclore pueblerino o el negro congruente para aplacar, compartir y representar las penas. Un limitado abanico de opciones para una provincia tan dinámica, el mismo que nadie se atrevía a descomponer o desafiar.

30 años atrás “la moda” en Higüey no era tema de controversia, debate o admiración. Es cuando llega un tímido, pero impetuoso jovencito de apenas 14 años de edad al taller de Costura de “Jhonny Fashion” con ideas preclaras y muy avanzadas para la década de los ochenta. Ya hablaba de mezclas y diseños desenfadados.

Es así, como la “elegancia, lo fabuloso y la delicadeza” definen a Benito Corporán, un modisto y diseñador higüeyano, hijo de padres agricultores, pero con valores muy arraigados como el trabajo, la disciplina y la perseverancia.

El joven costurero revolucionó la pasarela cotidiana en conciertos y cócteles, las tardes de té o sencillamente, dio un punto de giro que enganchó a los higüeyanos con el buen vestir en La Altagracia, y la región Este. Ofertando un swing moderno y de novedad en la “casa de la moda” higüeyana.

ANDRÓGENA (MEN FASHION WEEK RD 2016)

El artista de la costura y diseño dijo que su colección “ANDROGENA” es valorada por los organizadores del feriado de la moda nacional. Entre los que resaltan Tita Hasbún, quien ha dado “visto bueno” a su trabajo; intercambiado impresiones con el auténtico higüeyano a través de las redes.

“En noviembre presento mi novedosa propuesta dirigida al hombre y la mujer vanguardistas. Este paso profesional me hace más fuerte para avanzar”, animó. Su moda es etiquetada por Robert Flores, como muy orgánica, espléndida e innovadora, de corte internacional.

Trayectoria y valoración

“Para mí el mundo de la moda siempre estuvo presente. Desde niño me inicio trabajando jardinería a la edad de nueve años. Es una de mis facetas. Siempre me ha encantado el arte y decidí estudiar diseño de modas, luego veo emprender y evolucionar el camino y me gustaba cada día más”, con sonrisas explicó.

El diseñador reveló que en la industria textil se puede hacer innovaciones, aún no realizadas. “Se pueden hacer muchas cosas que no han salido a la luz pública”. Sabemos que todo está hecho recalcó. “Lo que hacemos es que quitamos y ponemos, colocamos colores y mezclamos también, los codificamos”, animó.

De una manera sencilla hizo una retrospectiva a la moda de los sesenta hasta los noventa. En ese sentido dijo que los jóvenes modistos están haciendo muchas aplicaciones importantes.

“Los diseñadores jóvenes ahora somos más atrevidos. Estamos evolucionando lo que quizás en los sesenta no se pudo hacer por temor a la crítica”. Trajo a colación a Moschino, refiriéndose a que su moda atrevida y diferente en su época, se está usando en la actualidad.

El pantalón petillo que parecía afeminado hoy es de uso corriente por hombres y mujeres. “En el mundo de la moda los diseñadores estamos expuestos a que nos digan locos, fuera de lo normal. Hacen prendas que nadie las lucirá nunca. Nos estamos arriesgando siempre mucho, aunque al final la gente diga que nos quedó muy bien”, avanzó.

Un atelier: “Listo para llevar”

Conversando con el Caribe, en la zona Este, que su atelier Benito Corporán, es un sueño que está logrando junto a un grupo de personas logrando posicionarlo como el primer taller de diseño y alta costura, “justo a la medida y listo para vestir”. Agradeció a Dios en primer lugar y sus clientes que lo han convertido en una casa de moda.

“Me inicié a los 14 años de edad, trabajando en algún que otro taller de costura abriéndome puertas, dando mis primeras opiniones y aportando mi granito de arena. Involucrándome de lleno y viendo que las personas van aceptando mis ideas”, recordaba el diseñador vanguardista.

Entre sus aportes está la iniciativa en realizar una revista de moda. Lo que se valora como avanzado para un chico adolescente que apenas se tropezaba con hilos, agujas, maquinas y accesorios.

Es así como llega a la zona franca que sirvió de plataforma industrial para conocer los procesos textiles, acercarse a la materia prima de costura y el diseño como la tela. “hay que conocer mucho sobre la tela, tipos de texturas como brocado, lana, seda, algodón, estampados y los colores”.

Es con esa premisa que confirma que el modisto o diseñador debe conocer y no limitarse. “saber el tono de piel, la codificación del color. De esa manera es que las personas saben cuando alguien viste de diseñador, “decimos: te cosieron encima o a la medida. Justo a su anatomía”.

Recomendó a las figuras públicas y a las que desempeñan roles cotidianos no vestir desajustados. “cuando participen en eventos es preferible que visiten un diseñador porque buscará el mínimo detalle ajustado a la anatomía del cliente y es el modisto quien entiende “qué y cómo” resaltar y “cual parte ocultar”, comentaba con agudeza.

La artesanía: pedrería y lentejuelas por Corporán

La artesanía o trabajo manual es súper importante en la carrera del diseño y la alta costura, motivado por este requerimiento y las exigencias del mercados es que Corporán, no se detiene en formarse cada día con nuevas técnicas en la industria textil.

“Próximamente inicio un nuevo ciclo en mi vida profesional. El curso de pedrería avanzada, me encanta y será excelente. Invito a mis colegas a que se animen. Será impartido en Romana, Casa de Campo. Este curso abre muchas puertas, con nuevas facetas y modalidades de cómo instalar piedras en los vestuarios y las texturas”.

La moda en el Higüey de ayer

“Hace 20 años la moda higüeyana era muy tímida. No se hablaba de moda, no voy a mentir. Son los diseñadores de la localidad y talento joven inquieto quienes desde hace diez años despiertan la moda en Higüey. Su evolución ha sido bella y fabulosa, una tendencia en el buen vestir y el gusto creando competencia”, desglosó el empresario.

Afirma que el hombre y la mujer no compiten por lucir bien. Cada uno reconoce que debe crearse atuendos novedosos, quieren verse bien de la mano de un diseñador. “la mujer para asistir a un evento busca asesoría en el atelier de maquillaje, de ropa, estilismo y corte”.

Entusiasmado con su última colección “Andrógena” (2016-2017) dice que apuesta a la mujer de vanguardia, femenina, moderna y de clase. “me atrevo a decir que la moda en Higüey, se asemeja a la de nuestra primera dama, Cándida Montilla de Medina, evolución sin vulgaridad”.

Su atelier y el turismo

“Me siento orgulloso de aportar mi granito de arena y de ser higüeyano. He tenido que viajar mucho y moverme, contento de llevar el nombre de mi ciudad en alto y los higüeyanos lo estamos posicionando en el mundo. En cada lugar hay una prenda de Benito Corporán, ahí está el turismo”. Enfatizando que su marca llega a los sinfines.

Países como Nueva York, España, Colombia, Chile, Venezuela, Panamá, Italia, Puerto Rico, Miami, en especial, México, usan y visten de la ropa del modisto higüeyano. “Mi país es bello y va en pleno desarrollo. A través del turismo, los turistas y extranjeros pueden llevarse mis prendas y darlas a conocer”.

Personalidades visten de Benito Corporán

La pléyade de artistas, empresarios, políticos, comunicadores y gente común visitan su atelier en busca de adquirir un diseño, asesoría de imagen o conocer sus propuestas. “me siento orgulloso y contento de hacer un trabajo con criterio y profesionalismo. Las personas nos buscan por la calidad”.

Declaró que a su “casa de moda” les visitan ingenieros, arquitectos y las doctoras sobre todo, quienes lo solicitan para los grandes eventos, conciertos y actividades. “aquí es que vienen los altagracianos, de afuera y de Santo Domingo. Esta es la “casa de la moda en Higüey”.

Un llamado

“La mujer puede vestir elegante, sexy y glamurosa. Sin caer en la vulgaridad. La mujer siempre será mujer. El hombre higüeyano gusta de una tendencia por la chaqueta y el traje, algún desacierto o desenfado, pero vamos bien”, auguró.