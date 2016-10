Abuela de niñas en Capotillo: “De su sueño no lograron despertar”

La madrugada en que ocurrió la tragedia, las tres hermanitas Robles Payán dormían juntas en una pequeña cama de una humilde vivienda en el Túnel del Capotillo, Distrito Nacional. Llovía fuertemente sobre la capital y todo el país la noche del pasado lunes. Nadie en la casa intuyó lo que sucedería. Solo se escuchó un sonido estruendoso en la casa construida de block y techada con zinc. Se trataba del derrumbe de una pared, que desgraciadamente cayó sobre los cuerpecitos de Wilianny y Fabianny Robles Payán, de 7 y 9 años de edad.



Según la versión de la abuela paterna de las menores fallecidas, Ramona Guzmán, las cuatro hermanitas Robles Payán se encontraban en casa de su abuela materna.



Solo la menor de ellas durmió esa noche en la cama con su abuela. Justo a las 2:30 de la madrugada un deslizamiento de tierra derrumbó una pared de la vivienda, dejando bajo los escombros los cuerpos de Wilianny y Fabianny.

De acuerdo con Guzmán, solo la tercera de las hermanitas logró levantarse de la cama y salvar su vida.



Sepultan hermanitas



Ayer, fueron expuestos los restos de las dos niñas en casa de un vecino, debido al estado en que quedó la vivienda.



El sepelio se efectuó a las dos de la tarde de ayer en el cementerio de Cristo Rey.



Las hermanas cursaban primero y segundo de primaria y eran reconocidas por su buen comportamiento. “Del sueño que durmieron no lograron despertar”, expresa la abuela paterna de las pequeñas a pocos pasos de los féretros.

Guzmán dijo elCaribe que el padre de las niñas (su hijo) cumple un año de prisión por asuntos de drogas y pidió a las autoridades otorgarle un permiso para que pueda darles el último adiós a sus pequeñas, pero no fue posible.



“Él está desesperado. Hace seis meses se le murió, una hermana, mi hija, y mire lo que vino a pasarle a sus hijas”, expresa. De acuerdo con Guzmán, cuando la pared cayó sobre las menores, los familiares procedieron a notificar lo ocurrido al 911, pero la unidad no bajó al lugar. “Aquí siempre suceden esas cosas (emergencia) y el 911 no entra aquí adentro. ¿Será porque somos pobres? Esa madrugada tuvimos que sacar las niñas hasta allá afuera. Una en medio del camino se murió y la otra murió al instante”.



En tanto, Fabia Robles Payán, madre de las menores, con su hija de tres años en brazos, gritaba desconsolada: “¿por qué se fueron? Dejé de estudiar por ustedes y mira cómo la vida me paga. ¡Qué cumpleaños me regalaron!”.



Mientras se efectuaba el velatorio, Robles Payán sufrió un desmayo y fue llevaba al hospital. Y es que los residentes del Túnel del Capotillo no salen del asombro. Algunos temen a que se produzcan otros deslizamientos de tierra tras las lluvias registradas por el paso del huracán Matthew por elCaribe.



Familiares piden desalojo Juan Payano, tío de las menores fallecidas, espera que el Gobierno proceda a desalojar las familias más expuestas a peligros de derrumbes.



“Aquí siempre se ha hablado de desalojo, pero estamos a la espera”, dijo desde interior de la casa donde hasta ayer permanecían los escombros. En esta localidad de Capotillo se construyeron casas sobre barracones. Algunas de las viviendas se le hicieron anexos sustentados sobre columnas que ya presentan desgastes.

Alcalde y empresario prometen ayuda

Ante la tragedia, algunas personas ofrecieron su mano amiga. Juan Payano, tío de las menores fallecidas, dijo haber recibido la visita del alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien prometió la reconstrucción de la vivienda. Por otra parte, Domingo Herrera, gerente de operaciones de la Fundación Ramón Álvarez, comunicó que la entidad dispuso un carro fúnebre para que las niñas fueran llevadas al cementerio dignamente.